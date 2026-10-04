Apuração de senador no Ceará: veja quem está na frente

Os eleitores do Ceará vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 6,98 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Ceará será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Ceará?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no CEARÁ

Cid Gomes (PSB) - 400

Alcides Fernandes (PL) - 222

Capitão Wagner (União) - 445

Catarina Matos (UP) - 800

Guilherme Theóphilo (Novo) - 300

Lino Alves (PCO) - 290

Luizianne (Rede) - 180

Reginaldo (PSTU) - 162