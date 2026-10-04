Apuração de senador no Ceará: veja quem está na frente

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Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h19.
Os eleitores do Ceará vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 6,98 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
O desempenho dos candidatos no Ceará será acompanhado durante a totalização dos votos.
A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que nenhum candidato alcançar mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo. A Justiça Eleitoral pode começar a divulgar os resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília.
A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.
Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores, e o eleitor deverá escolher candidatos diferentes para as duas vagas.
O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão e-Título com foto cadastrada, carteira de identidade, identidade social, passaporte, CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho física e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. O título de eleitor impresso não é obrigatório.
A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel. O celular, mesmo desligado, não pode ser levado para a cabine de votação. Quem utilizar o e-Título deve apresentar o aplicativo aos mesários e deixar o aparelho no local indicado antes de seguir para a urna.
Quem estiver fora do município onde deveria votar pode justificar a ausência pelo e-Título no dia da eleição, das 8h às 17h. Também haverá mesas receptoras de justificativa durante o horário da votação.
Sim. A legislação garante ao trabalhador o direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar, sem desconto no salário ou exigência de compensação das horas.
Sim. O eleitor pode demonstrar sua preferência por meio de camiseta, broche, adesivo ou bandeira, desde que a manifestação seja individual e silenciosa. A legislação proíbe manifestações coletivas, abordagem de eleitores e distribuição de material de campanha no dia da votação.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Nos estados com fusos diferentes, os horários locais são adaptados para que a votação ocorra simultaneamente em todo o país. Quem estiver na fila às 17h ainda poderá votar.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.