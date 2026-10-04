Apuração para governador em Minas Gerais: veja quem está ganhando

Os eleitores de Minas Gerais vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 16,4 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Minas Gerais reúne dez candidatos.

Quem está ganhando em Minas Gerais?

A apuração em Minas Gerais será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Minas Gerais

Gabriel (MDB) — 15

Ben Mendes (MISSÃO) — 14

Professor Túlio Lopes (PCB) — 21

Alexandre Kalil (PDT) — 12

Flávio Roscoe (PL) — 22

Mateus Simões (PSD) — 55

Rafael Duda (PSTU) — 16

Patrus Ananias (PT) — 13

Cleitinho Azevedo (Republicanos) — 10

Indira Xavier (UP) — 80