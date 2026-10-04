Apuração de senador em Minas: veja quem está na frente

Os eleitores de Minas Gerais vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e concentra uma das maiores parcelas do eleitorado nacional.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Minas Gerais será acompanhado durante a totalização dos votos. O estado tem histórico de relevância nas disputas presidenciais por representar uma parcela expressiva do eleitorado brasileiro.

Quem está ganhando em MG?

A apuração em Minas Gerais será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em MG

Aécio Neves (PSDB)

Ana Luiza do MLB (UP)

Arcanjo Pimenta (MDB)

Áurea Carolina (PSOL)

Carlin Moura (Avante)

Carlos Viana (PSD)

Domingos Sávio (PL)

Fidélis Alcântara (UP)

Jordano Metalúrgico (PSTU)

Juiz Ramon Moreira (DC)

Manoel Carvalho (MDB)

Marcelo Aro (PP)

Marco Antônio Superman (Novo)

Marília Campos (PT)

Tião Pessoa (PCO)

Victória Mello Vic (PSTU)