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Apuração de senador em Minas: veja quem está na frente

Minas Gerais tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos e é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h38.

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Os eleitores de Minas Gerais vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e concentra uma das maiores parcelas do eleitorado nacional.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Minas Gerais será acompanhado durante a totalização dos votos. O estado tem histórico de relevância nas disputas presidenciais por representar uma parcela expressiva do eleitorado brasileiro.

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Quem está ganhando em MG?

A apuração em Minas Gerais será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador em MG

  • Aécio Neves (PSDB)
  • Ana Luiza do MLB (UP)
  • Arcanjo Pimenta (MDB)
  • Áurea Carolina (PSOL)
  • Carlin Moura (Avante)
  • Carlos Viana (PSD)
  • Domingos Sávio (PL)
  • Fidélis Alcântara (UP)
  • Jordano Metalúrgico (PSTU)
  • Juiz Ramon Moreira (DC)
  • Manoel Carvalho (MDB)
  • Marcelo Aro (PP)
  • Marco Antônio Superman (Novo)
  • Marília Campos (PT)
  • Tião Pessoa (PCO)
  • Victória Mello Vic (PSTU)

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

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