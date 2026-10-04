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Apuração para governador em Amazonas: veja quem está ganhando em tempo real

O estado tem cerca de 2,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h11.

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Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).

Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Amazonas reúne sete candidatos.

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Quem está ganhando no Amazonas?

A apuração no Amazonas será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Amazonas

  • David Almeida (AVANTE) — 70
  • Cabo Daciolo (MOBILIZA) — 33
  • Professora Maria do Carmo (PL) — 22
  • Omar Aziz (PSD) — 55
  • Gilberto Vasconcelos (PSTU) — 16
  • Isael Munduruku (REDE) — 18
  • Roberto Cidade (UNIÃO) — 44

Perguntas frequentes

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Pode levar celular e colinha para votar? ＋

A colinha com os números dos candidatos é permitida, desde que esteja em papel. O celular, mesmo desligado, não pode ser levado para a cabine de votação.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

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