Apuração para governador em Amazonas: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 2,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).

Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Amazonas reúne sete candidatos.

Quem está ganhando no Amazonas?

A apuração no Amazonas será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Amazonas

David Almeida (AVANTE) — 70

Cabo Daciolo (MOBILIZA) — 33

Professora Maria do Carmo (PL) — 22

Omar Aziz (PSD) — 55

Gilberto Vasconcelos (PSTU) — 16

Isael Munduruku (REDE) — 18

Roberto Cidade (UNIÃO) — 44