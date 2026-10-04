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Apuração de senador no Amazonas: veja quem está na frente

Eleitores do Amazonas escolherão, dentre nove candidatos, dois senadores para representá-los em Brasília

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h12.

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Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 2,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).

Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos no Amazonas será acompanhado durante a totalização dos votos.

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Quem está ganhando no Amazonas?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Amazonas

  • Capitão Alberto Neto (PL) — 222
  • Dailson Corrêa (DC) — 277
  • Eduardo Braga (MDB) — 155
  • Evandro de Oliveira (PSTU) — 161
  • Ismael Munduruku (Rede) — 181
  • Plínio Valério (PSDB) — 455
  • Professora Evany (Psol) — 500
  • Wilson Lima (União Brasil) — 444
  • Xuxa do Amazonas (Mobiliza) — 333

Perguntas frequentes

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão e-Título com foto cadastrada, carteira de identidade, identidade social, passaporte, CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho física e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Por que o eleitor precisa votar em dois senadores em 2026? ＋

Em 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Por isso, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:AmazonasEleições 2026

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