Apuração de senador no Amazonas: veja quem está na frente

Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 2,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Na capital Manaus e na maior parte do estado, a votação ocorrerá das 7h às 16h, no horário local. Em 11 municípios que seguem o fuso horário do Acre, será das 6h às 15h (veja aqui).

Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos no Amazonas será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Amazonas?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Amazonas

Capitão Alberto Neto (PL) — 222

Dailson Corrêa (DC) — 277

Eduardo Braga (MDB) — 155

Evandro de Oliveira (PSTU) — 161

Ismael Munduruku (Rede) — 181

Plínio Valério (PSDB) — 455

Professora Evany (Psol) — 500

Wilson Lima (União Brasil) — 444

Xuxa do Amazonas (Mobiliza) — 333