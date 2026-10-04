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Apuração para governador do Paraná: acompanhe o resultado em tempo real

A disputa pelo governo do Paraná reúne sete candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h46.

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Os eleitores do Paraná vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Paraná reúne sete candidatos.

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Quem está ganhando no Paraná?

A apuração no Paraná será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Paraná

  • Luiz França (MISSÃO) — 14
  • Doutor Alexandre Salomão (MOBILIZA) — 33
  • Requião Filho (PDT) — 12
  • Sergio Moro (PL) — 22
  • Sandro Alex (PSD) — 55
  • Samuel de Mattos (PSTU) — 16
  • Tayná Miessa (UP) — 80
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