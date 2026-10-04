Apuração para governador do Paraná: acompanhe o resultado em tempo real

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h46.
Os eleitores do Paraná vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
A disputa pelo governo do Paraná reúne sete candidatos.
A apuração no Paraná será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.