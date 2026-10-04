Apuração de senador no Paraná: veja quem está na frente

Os eleitores do Paraná vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos no Paraná será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Paraná?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Paraná

Alexandre Curi (Republicanos) – 100

Cristina Graeml (PSD) – 555

Deltan Dallagnol (Novo) – 300

Dr. Rosinha (PT) – 132

Filipe Barros (PL) – 222

Gleisi Hoffmann (PT ) – 131

Joaquim do MLB (UP) – 800

Karen Guerreiro (Missão) – 144

Marcelo Marcelino (PCO) – 290