Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração de senador no Paraná: veja quem está na frente

Estado tem 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h47.

Priorizar nos meus resultados Google

Os eleitores do Paraná vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 8,6 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE. O desempenho dos candidatos no Paraná será acompanhado durante a totalização dos votos.

yt thumbnail

Quem está ganhando no Paraná?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a senador no Paraná

  • Alexandre Curi (Republicanos) – 100
  • Cristina Graeml (PSD) – 555
  • Deltan Dallagnol (Novo) – 300
  • Dr. Rosinha (PT) – 132
  • Filipe Barros (PL) – 222
  • Gleisi Hoffmann (PT ) – 131
  • Joaquim do MLB (UP)  – 800
  • Karen Guerreiro (Missão) – 144
  • Marcelo Marcelino (PCO) – 290

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:ParanáEleições 2026Senado

Mais de Brasil

Apuração para governador do Paraná: acompanhe o resultado em tempo real

Apuração de presidente no Paraná: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Apuração de senador na Paraíba: veja quem está na frente

Apuração para governador da Paraíba: veja o resultado em tempo real

Mais na Exame

Brasil

Apuração para governador do Paraná: acompanhe o resultado em tempo real