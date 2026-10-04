Apuração governador em Pernambuco: veja quem está ganhando em tempo real

Os eleitores de Pernambuco vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 7,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Pernambuco reúne sete candidatos.

Quem está ganhando em Pernambuco?

A apuração em Pernambuco será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador em Pernambuco

Renan Hallais (MISSÃO) — 14

Victor Assis (PCO) — 29

João Campos (PSB) — 40

Raquel Lyra (PSD) — 55

Ivan Moraes (PSOL) — 50

Guilherme Fonseca (PSTU) — 16

Professora Camila (UP) — 80