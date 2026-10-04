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Apuração governador em Pernambuco: veja quem está ganhando em tempo real

A disputa pelo governo de Pernambuco reúne sete candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h52.

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Os eleitores de Pernambuco vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 7,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo de Pernambuco reúne sete candidatos.

Quem está ganhando em Pernambuco?

A apuração em Pernambuco será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

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Quem são os candidatos a governador em Pernambuco

  • Renan Hallais (MISSÃO) — 14
  • Victor Assis (PCO) — 29
  • João Campos (PSB) — 40
  • Raquel Lyra (PSD) — 55
  • Ivan Moraes (PSOL) — 50
  • Guilherme Fonseca (PSTU) — 16
  • Professora Camila (UP) — 80

Perguntas frequentes

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

O que é preciso levar para votar? ＋

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é obrigatório.

Qual é a ordem de votação nas eleições 2026? ＋

A ordem na urna eletrônica será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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