Apuração de presidente na Bahia: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores da Bahia vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

A Bahia é o maior colégio eleitoral da região Nordeste e terá seus votos contabilizados na disputa nacional.

As urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Depois do encerramento da votação, os dados são enviados ao sistema de totalização do TSE.

A apuração na Bahia será acompanhada voto a voto conforme os dados oficiais forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

Quem está ganhando na Bahia?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial na Bahia conforme a divulgação oficial do TSE.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO NA BAHIA

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente na BA

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Clariana Barão (DC) — 27

Edmilson Costa (PCB) — 21

Escritor Augusto Cury (Avante) — 70

Flávio Bolsonaro (PL) — 22

Hertz Dias (PSTU) — 16

Leonardo Avalanche (PRTB) — 28

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13

Renan Santos (Missão) — 14

Ronaldo Caiado (PSD) — 55

Rui Costa Pimenta (PCO) — 29

Samara Martins (UP) — 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35

Zema (Novo) — 40