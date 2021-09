Apostas de 15 estados e do DF dividem mais de R$ 150 milhões na Lotofácil

O prêmio recorde da Lotofácil da Independência – mais de R$ 150 milhões – teve 57 apostas ganhadoras de 15 estados e do Distrito Federal. Cada uma vai receber R$ 2.791.889,55. O sorteio do concurso especial 2.320 ocorreu na noite de sábado, 11, em São Paulo, e os ganhadores foram divulgados pela Caixa neste domingo.

Os 15 números sorteados foram os seguintes: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25.

O estado de São Paulo foi aquele com o maior número de acertadores das 15 dezenas, que levam a maior parte do prêmio - foram 18. Depois aparecem Paraná e Santa Catarina, com 5 ganhadores cada); Goiás e Bahia, com 3; Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, 2; Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Sergipe, com um ganhador cada. Também houve um vencedor do Distrito Federal e nove de apostadores do canal eletrônico oficial da Caixa.

Demais prêmios

A Lotofácil da Independência também premiou acertadores de 14, 13, 12, e 11 dezenas. Cada um vai receber entre R$ 1.124,02 a R$ 5,00.

14 acertos – 10.288 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 1.124,02

13 acertos – 292.658 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 25,00

12 acertos – 3.577.748 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 10,00

11 acertos – 18.451.178 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 5,00

Esta 10ª edição do concurso especial da Lotofácil da Independência pagou o maior prêmio da história da modalidade. De acordo com a Caixa. o maior prêmio até então tinha sido de R$ 124,9 milhões, em 2020.