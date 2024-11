Após investimentos de R$ 3 bi, Tamoios terá free flow e percurso 30 minutos mais rápido

O governo Tarcísio de Freitas inaugurou nesta segunda-feira, 18, as obras do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, que conecta São Sebastião a Caraguatatuba. Com um investimento de R$ 3 bilhões, a rodovia terá o sistema Free Flow para pagamento automatizado de pedágios e permitirá um percurso 30 minutos mais rápido.

A expectativa é que os motoristas levem cerca de 16 minutos para percorrer o trajeto do contorno até o Porto de São Sebastião, reduzindo consideravelmente o tempo atual de 45 minutos.

O governo do estado informou que a construção gerou 2 mil empregos diretos e beneficiará cerca de 250 mil habitantes das duas cidades. A Concessionária Tamoios é integrante do Grupo Queiroz Galvão.

O sistema Free Flow na rodovia será operado por câmeras e sensores no pórtico localizado no km 13,5 do Contorno. Esses dispositivos realizarão automaticamente a leitura das placas dos veículos e das tags de pagamento.

Motoristas sem o sistema de tag deverão emitir um boleto para pagamento no aplicativo Tamoios, consultando a placa do veículo. O valor da tarifa é de R$ 5,20, que pode ser quitada em até 30 dias através do site, aplicativos da concessionária ou em postos de atendimento na rodovia.

A falta de pagamento caracteriza-se como evasão de pedágio, considerada uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resultando em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Como ficou o Contorno Sul da Tamoios após investimento de R$ 3 bi

Com 22,7 km de extensão, o Contorno Sul possui seis túneis, três em cada sentido, atravessando a Serra do Mar. O trecho inclui 24 obras de arte especiais, como viadutos, pontes e passarelas. Ele começa no km 11+200, no entroncamento com o Contorno Norte e a Nova Serra, e se estende até o km 33+900, no Porto de São Sebastião.

O projeto oferece três acessos: próximo ao supermercado Shibata, em Caraguatatuba; no bairro Pegoreli, com um dispositivo tipo óculos; e no bairro Jaraguá, em frente ao Centro de Zoonoses, em São Sebastião.

O Contorno Norte da Rodovia dos Tamoios foi concluído e liberado para tráfego em dezembro de 2023. O trecho de pista única liga Caraguatatuba a Ubatuba, contando com quatro túneis – dois em cada sentido, com extensões entre 270 metros e 395 metros.

Além disso, os usuários da rodovia terão acesso a equipamentos modernos de monitoramento, como câmeras CFTV, contadores veiculares, painéis de mensagens variáveis, sistema de Wi-Fi e estações meteorológicas.