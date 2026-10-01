Após cancelamento do debate da Globo, Flávio realiza live; veja horário e como assistir

Flávio Bolsonaro afirmou que não participaria do debate devido ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE” (Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21h20.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 21h34.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 1º, uma live às 21h30, no horário previsto para o debate presidencial da emissora Globo, cancelado após a desistência do candidato. A transmissão ocorrerá no canal TV Celular Flávio Bolsonaro, no YouTube. Flávio atribuiu sua ausência ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 1º, que fará uma live no horário em que estava marcado o debate presidencial da Globo. A decisão veio após o candidato desistir de participar do encontro, que acabou sendo cancelado pela emissora.
Em vídeo publicado no Instagram, Flávio afirmou que não vai “compactuar com censura e interferência do Judiciário nas eleições” e disse que pretende explicar o que aconteceu durante a transmissão.
“Eu tenho um alerta a fazer. Eu não vou compactuar com censura e interferência do Judiciário nas eleições. Tava todo mundo aqui pronto, em respeito a todos os brasileiros que estavam aguardando as nossas propostas, um debate sério. Vamos fazer hoje uma live, 21h30. Vamos explicar o que aconteceu”, afirmou.
Mais cedo, Flávio havia anunciado, em publicação no X, que não participaria do debate em razão do que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.
A declaração ocorreu após decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu a Globo de exibir o púlpito vazio destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia informado que não participaria do debate.
A transmissão está marcada para 21h30 desta quinta-feira, 1, no canal TV Celular Flávio Bolsonaro, no YouTube.
Segundo a emissora, duas notificações recebidas na noite desta quinta-feira interferiram nas regras previamente estabelecidas para o encontro.
A Globo afirmou que tem "longa tradição na organização de debates eleitorais" e que o objetivo dos encontros é permitir a discussão de ideias e a comparação de projetos pelos eleitores.
"Nosso dever é o de promover a democracia, mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates eleitorais", afirmou a emissora.
Essa é a posição da Globo sobre as decisões. As duas liminares foram proferidas por autoridades de tribunais diferentes e trataram de questões distintas relacionadas às regras e aos participantes do encontro.
A live de Flávio Bolsonaro está marcada para as 21h30 desta quinta-feira, 1º. O horário é o mesmo em que ocorreria o debate presidencial da Globo.
A transmissão será feita pelo canal TV Celular Flávio Bolsonaro, no YouTube.
Flávio Bolsonaro afirmou que não participaria do debate devido ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”. O senador disse que explicaria o ocorrido durante a live.
A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu a Globo de exibir o púlpito vazio destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia informado que não participaria do debate.
Segundo a Globo, duas notificações recebidas na noite desta quinta-feira interferiram nas regras estabelecidas para o encontro. A emissora afirmou que decisões judiciais tomadas pouco antes do debate causaram insegurança jurídica e interferiram na liberdade de organização do evento.