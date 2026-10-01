Após cancelamento do debate da Globo, Flávio realiza live; veja horário e como assistir

RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 1º, uma live às 21h30, no horário previsto para o debate presidencial da emissora Globo, cancelado após a desistência do candidato. A transmissão ocorrerá no canal TV Celular Flávio Bolsonaro, no YouTube. Flávio atribuiu sua ausência ao que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira, 1º, que fará uma live no horário em que estava marcado o debate presidencial da Globo. A decisão veio após o candidato desistir de participar do encontro, que acabou sendo cancelado pela emissora.

Em vídeo publicado no Instagram, Flávio afirmou que não vai “compactuar com censura e interferência do Judiciário nas eleições” e disse que pretende explicar o que aconteceu durante a transmissão.

“Eu tenho um alerta a fazer. Eu não vou compactuar com censura e interferência do Judiciário nas eleições. Tava todo mundo aqui pronto, em respeito a todos os brasileiros que estavam aguardando as nossas propostas, um debate sério. Vamos fazer hoje uma live, 21h30. Vamos explicar o que aconteceu”, afirmou.

Mais cedo, Flávio havia anunciado, em publicação no X, que não participaria do debate em razão do que chamou de “censura imposta ao evento pelo TSE”.

A declaração ocorreu após decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu a Globo de exibir o púlpito vazio destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia informado que não participaria do debate.

Qual horário e como assistir à live de Flávio Bolsonaro

A transmissão está marcada para 21h30 desta quinta-feira, 1, no canal TV Celular Flávio Bolsonaro, no YouTube.

Por que a Globo cancelou o debate?

Segundo a emissora, duas notificações recebidas na noite desta quinta-feira interferiram nas regras previamente estabelecidas para o encontro.

A Globo afirmou que tem "longa tradição na organização de debates eleitorais" e que o objetivo dos encontros é permitir a discussão de ideias e a comparação de projetos pelos eleitores.

"Nosso dever é o de promover a democracia, mas as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa têm de organizar os debates eleitorais", afirmou a emissora.

Essa é a posição da Globo sobre as decisões. As duas liminares foram proferidas por autoridades de tribunais diferentes e trataram de questões distintas relacionadas às regras e aos participantes do encontro.