Apenas uma cidade do estado de SP não tem caso de covid-19

A cidade de Santa Mercedes, localizada no município de Presidente Prudente, é a única cidade do estado de São Paulo que não foi registrado nenhum caso de contaminação pela covid-19. A cidade, que tem cerca de três mil habitantes, é a exceção entre única entre os 645 municípios.

Dados divulgados pela prefeitura da cidade neste sábado (15), apontam que foram descartados 71 e são oito casos suspeitos. A cidade está vinculada ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de Presidente Prudente, que desde o dia 10 de julho foi classificado na fase laranja do Plano São Paulo, o programa adotado pelo governo do Estado para estabelecer regras de funcionamento das atividades econômicas e de flexibilização da quarentena.

Os moradores com sintomas da doença são atendidos na unidade de saúde da cidade e se houver necessidade são transferidos para as Santas casas de Tupi Paulista e Dracena.

Entre um dos motivos para que a cidade não tenha nenhum caso pode ser pela baixa circulação de pessoas na rua, já que a cidade tem um número reduzido de habitantes. Além disso, a prefeitura destaca que os moradores seguiram à risca as orientações do uso de máscara, distanciamento, entre outros.

Estado de SP

O estado de São Paulo registra neste sábado (15) 26.780 óbitos e 697.530 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de covid-19, 473.521 pessoas estão recuperadas, sendo que 80.315 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 55,9% na Grande São Paulo e 57,5% no estado. O número de pacientes internados é de 12.758, sendo 7.305 em enfermaria e 5.453 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 de hoje. Hoje, dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 643 cidades, sendo 503 com um ou mais óbitos.