Ao lado de Tarcísio, Lula destaca capacidade de atuar em conjunto 'mesmo em partidos diferentes'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, que a reunião entre ele, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Sebastião era uma cena que não se via há muito tempo no Brasil e é uma "demonstração" de que é possível cada um exercer a sua função "mesmo quando a pertence a partido diferente ou pensa diferente ideologicamente".

"Queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viam no brasil: um governador, um presidente e um prefeito sentados numa mesa ou na frente do microfone, em função de uma coisa comum e que atinge a todos nós" disse o presidente. "A presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, prefeito, e do governo federal é uma demonstração de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou pensa diferente ideologicamente", completou o petista.

Lula assumiu o compromisso com o governo de São Paulo e com o município de São Sebastião para tentar recuperar, de forma conjunta, a estrada Rio-Santos:

"A estrada Rio-Santos é muito importante para o Brasil, para São Paulo e toda a orla marítima desse país", disse Lula.

O presidente ressaltou a importância de não construir mais casas em lugares de risco e disse que o governo federal vai auxiliar a cidade na construção de moradias.

"Vejo na televisão lugares em que houve desabamento e que já se passaram cinco, seis, sete anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Desta vez, prefeito, você vai ter certeza de que os problemas da construção de casas para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas: vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para voltar a cuidar da família de vocês", afirmou.

Tarcísio começou sua fala agradecendo a Lula, cuja presença, disse ele, dá "amparo e conforto" num momento em que é preciso trabalhar em "regime de cooperação".

Segundo o governador, desde a madrugada, a gestão estadual trabalha para liberar os bloqueios nas estradas. O objetivo é tentar liberar o acesso no sentido da Tamoios.

"Conseguimos liberar o bloqueio da Toque-Toque, já liberamos Maresia. A ideia é liberar até a Barra do Barra do Sahy", disse o governador.

Na coletiva, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse que todo o processo de reconstrução do município será lento em função dos estragos nas estradas.

"Neste momento, sob comando do presidente Lula e do governador Tarcísio, nosso foco será buscar vidas", disse o tucano.

Lula desembarcou em São José dos Campos (SP) por volta das 11h. Em seguida, sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O presidente se reuniu com Tarcísio no Teatro Municipal de São Sebastião, atual sede do gabinete de gerenciamento das ações de resgate e salvamento no Litoral Norte, para discutir as ações na região.

No domingo, pelas redes sociais, Lula colocou a Defesa Civil e as Forças Armadas à disposição do governo paulista e das prefeituras das cidades afetadas. O presidente disse que iria se reunir com todos os níveis de governo para atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região.