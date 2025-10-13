Brasil

Anvisa proíbe venda de produtos a base de cannabis e cogumelos; veja empresas afetadas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta para risco à saúde e irregularidade dos produtos

Produtos proibidos: Anvisa veta comercialização de cannabis e cogumelos sem registro. (Alexandr Vorontsov/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h48.

Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 12h50.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, propaganda e distribuição de diversos produtos à base de cannabis e cogumelos medicinais no Brasil.

A medida, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 9, atinge diretamente três empresas: Hemp Vegan, Cannafy e De Volta às Raízes

Produtos da Hemp Vegan

Segundo a Anvisa, os itens da marca Hemp Vegan não possuem registro ou autorização da agência e são fabricados por empresa desconhecida. Todos os lotes estão proibidos:

  • Produtos com fitocanabinoides (CBD, CBG, CBDA)
  • Bálsamos tópicos de CBD
  • Gotas de CBD Fullspectrum Vegano
  • CBD Gummies Fullspectrum
  • CBD Paste Fullspectrum Vegan
  • CBD + CBG Drops
  • CBD + CBDA Fullspectrum
  • Parches Musculares – 50 mg de CBD

A agência alerta que a medida se aplica também a qualquer pessoa ou veículo que divulgue ou comercialize esses produtos. A Hemp Vegan não respondeu aos pedidos de contato da reportagem. O espaço segue aberto.

Produtos da Cannafy

A Cannafy Serviços de Internet LTDA teve a comercialização de produtos de cannabis suspensa por não possuir registro nem autorização da Anvisa. Todos os lotes das marcas abaixo foram incluídos na proibição:

  • Produtos de cannabis da marca CBDMD Gummy
  • Produtos de cannabis da marca Canna River
  • Produtos de cannabis da marca Rare Cannabinoid

Em nota no site, a empresa afirmou que não fabrica nem vende produtos de cannabis no Brasil e que apenas facilita o contato entre pacientes e fornecedores estrangeiros, garantindo que todas as importações sejam previamente autorizadas pela Anvisa.

Produtos da De Volta às Raízes

A Anvisa também suspendeu a comercialização de todos os lotes de produtos de cogumelos fabricados pela De Volta às Raízes Comércio LTDA, por ausência de registro, notificação ou cadastro. Os itens afetados são:

  • Cogumelo Tremella
  • Cogumelo Reishi
  • Cordyceps Militaris
  • Cogumelo do Sol
  • Cogumelo Juba de Leão
  • Cogumelo Chaga
  • Cogumelo Cauda de Peru

A empresa afirma em seu site que os cogumelos são usados na Medicina Tradicional Chinesa e não se enquadram como medicamentos, estando dispensados de registro conforme a Resolução nº 240/2018.

"É importante esclarecer que nossos produtos não são medicamentos. Eles são alimentos naturais e funcionais, obtidos a partir de cogumelos 100% puros, sem qualquer isolamento de compostos ou manipulação farmacêutica", informa o comunicado.

