Anvisa proíbe venda de produtos a base de cannabis e cogumelos; veja empresas afetadas

Produtos proibidos: Anvisa veta comercialização de cannabis e cogumelos sem registro. (Alexandr Vorontsov/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h48.
Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 12h50.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da comercialização, propaganda e distribuição de diversos produtos à base de cannabis e cogumelos medicinais no Brasil.
A medida, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 9, atinge diretamente três empresas: Hemp Vegan, Cannafy e De Volta às Raízes
Segundo a Anvisa, os itens da marca Hemp Vegan não possuem registro ou autorização da agência e são fabricados por empresa desconhecida. Todos os lotes estão proibidos:
A agência alerta que a medida se aplica também a qualquer pessoa ou veículo que divulgue ou comercialize esses produtos. A Hemp Vegan não respondeu aos pedidos de contato da reportagem. O espaço segue aberto.
A Cannafy Serviços de Internet LTDA teve a comercialização de produtos de cannabis suspensa por não possuir registro nem autorização da Anvisa. Todos os lotes das marcas abaixo foram incluídos na proibição:
Em nota no site, a empresa afirmou que não fabrica nem vende produtos de cannabis no Brasil e que apenas facilita o contato entre pacientes e fornecedores estrangeiros, garantindo que todas as importações sejam previamente autorizadas pela Anvisa.
Ver essa foto no Instagram
A Anvisa também suspendeu a comercialização de todos os lotes de produtos de cogumelos fabricados pela De Volta às Raízes Comércio LTDA, por ausência de registro, notificação ou cadastro. Os itens afetados são:
A empresa afirma em seu site que os cogumelos são usados na Medicina Tradicional Chinesa e não se enquadram como medicamentos, estando dispensados de registro conforme a Resolução nº 240/2018.
"É importante esclarecer que nossos produtos não são medicamentos. Eles são alimentos naturais e funcionais, obtidos a partir de cogumelos 100% puros, sem qualquer isolamento de compostos ou manipulação farmacêutica", informa o comunicado.