Anvisa alerta para anúncios falsos sobre a venda de Mounjaro na internet

De acordo com a agência, os anúncios atraem os pacientes oferecendo medicamentos mais baratos e até de forma gratuita

Mounjaro (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h41.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta na noite de terça-feira, 7, sobre anúncios falsos que circulam nas redes sociais e em sites oferecendo o medicamento Mounjaro (tirzepatida).

Segundo o órgão, as publicações prometem descontos e até o envio gratuito do remédio mediante cadastro em links suspeitos.

A Anvisa reforçou que não comercializa medicamentos nem atua como intermediária de vendas, e que o domínio “gov.anvisa.org”, usado em alguns desses anúncios, não pertence à agência.

O órgão orienta que os consumidores comprem medicamentos apenas em farmácias e drogarias regularizadas e evitem clicar em links ou fornecer dados pessoais. Casos suspeitos podem ser denunciados pelos canais oficiais da agência.

