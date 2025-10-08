Anvisa alerta para anúncios falsos sobre a venda de Mounjaro na internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta na noite de terça-feira, 7, sobre anúncios falsos que circulam nas redes sociais e em sites oferecendo o medicamento Mounjaro (tirzepatida).

Segundo o órgão, as publicações prometem descontos e até o envio gratuito do remédio mediante cadastro em links suspeitos.

A Anvisa reforçou que não comercializa medicamentos nem atua como intermediária de vendas, e que o domínio “gov.anvisa.org”, usado em alguns desses anúncios, não pertence à agência.

O órgão orienta que os consumidores comprem medicamentos apenas em farmácias e drogarias regularizadas e evitem clicar em links ou fornecer dados pessoais. Casos suspeitos podem ser denunciados pelos canais oficiais da agência.