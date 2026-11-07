Título de eleitor: veja como tirar, transferir ou regularizar pela internet

A Justiça Eleitoral retomou, nesta terça-feira, 3, os atendimentos completos de cadastro eleitoral em todo o país. A reabertura do sistema ocorre após o período de suspensão dos serviços para as Eleições de 2026, que começou em 7 de maio deste ano.

A partir de hoje, eleitoras e eleitores poderão voltar a solicitar o primeiro título de eleitor, realizar a transferência de domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar a situação eleitoral tanto pela internet quanto presencialmente.

Com a retomada dos serviços, o atendimento volta aos cartórios eleitorais, centrais e postos da Justiça Eleitoral, além do serviço de autoatendimento disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais serviços foram retomados?

Com a reabertura do cadastro, a população em idade de votar poderá solicitar os seguintes serviços:

Primeiro título (alistamento eleitoral): para pessoas acima de 16 anos que ainda não possuem inscrição eleitoral;

Transferência de domicílio eleitoral: solicitação de mudança do município de votação do eleitor;

Revisão de dados cadastrais: atualização de informações pessoais, correção de dados e alterações permitidas pela legislação eleitoral;

Regularização da situação eleitoral: permite solicitar a regularização de inscrições canceladas, conforme a situação individual do solicitante.

Os serviços poderão ser solicitados presencialmente nos cartórios e demais unidades de atendimento da Justiça Eleitoral ou pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral.

Atendimento pela internet

Além do atendimento presencial nos cartórios eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral, os serviços poderão ser acessados por meio do Autoatendimento Eleitoral nos portais digitais.

Pela plataforma, o eleitor poderá preencher o requerimento eletrônico e acompanhar o status do pedido sem precisar comparecer presencialmente, salvo nos casos em que houver exigência específica.

Além disso, o aplicativo e-Título continuará disponível para consulta de informações eleitorais e acesso ao título digital.

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