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Título de eleitor: veja como tirar, transferir ou regularizar pela internet

Justiça Eleitoral reabre cadastro após as eleições de 2026; eleitores já podem solicitar serviços online ou presencialmente

Justiça Eleitoral: e-Título continuará disponível para consulta de informações eleitorais e acesso ao título digital (Arquivo/Exame)

Justiça Eleitoral: e-Título continuará disponível para consulta de informações eleitorais e acesso ao título digital (Arquivo/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11h56.

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Contexto29s

A Justiça Eleitoral reabriu o período de cadastro eleitoral após suspensão para as Eleições de 2026. Eleitores podem agora solicitar primeiro título, transferir domicílio eleitoral, atualizar dados e regularizar situação, tanto online quanto presencialmente em cartórios e unidades da Justiça Eleitoral.

A Justiça Eleitoral retomou, nesta terça-feira, 3, os atendimentos completos de cadastro eleitoral em todo o país. A reabertura do sistema ocorre após o período de suspensão dos serviços para as Eleições de 2026, que começou em 7 de maio deste ano.

A partir de hoje, eleitoras e eleitores poderão voltar a solicitar o primeiro título de eleitor, realizar a transferência de domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar a situação eleitoral tanto pela internet quanto presencialmente.

Com a retomada dos serviços, o atendimento volta aos cartórios eleitorais, centrais e postos da Justiça Eleitoral, além do serviço de autoatendimento disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais serviços foram retomados?

Com a reabertura do cadastro, a população em idade de votar poderá solicitar os seguintes serviços:

  • Primeiro título (alistamento eleitoral): para pessoas acima de 16 anos que ainda não possuem inscrição eleitoral;
  • Transferência de domicílio eleitoral: solicitação de mudança do município de votação do eleitor;
  • Revisão de dados cadastrais: atualização de informações pessoais, correção de dados e alterações permitidas pela legislação eleitoral;
  • Regularização da situação eleitoral: permite solicitar a regularização de inscrições canceladas, conforme a situação individual do solicitante.

Os serviços poderão ser solicitados presencialmente nos cartórios e demais unidades de atendimento da Justiça Eleitoral ou pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral.

Atendimento pela internet

Além do atendimento presencial nos cartórios eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral, os serviços poderão ser acessados por meio do Autoatendimento Eleitoral nos portais digitais.
Pela plataforma, o eleitor poderá preencher o requerimento eletrônico e acompanhar o status do pedido sem precisar comparecer presencialmente, salvo nos casos em que houver exigência específica.

Além disso, o aplicativo e-Título continuará disponível para consulta de informações eleitorais e acesso ao título digital.

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Perguntas frequentes sobre o título de eleitor

Como tirar o título de eleitor pela internet? ＋

Para solicitar o primeiro título de eleitor, é necessário acessar o Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e preencher o requerimento eletrônico. O serviço voltou a ficar disponível em 3 de novembro de 2026, após o fechamento do cadastro para as eleições.

Como regularizar o título de eleitor em 2026? ＋

A regularização do título de eleitor pode ser solicitada pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral do TSE, ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O procedimento depende da situação cadastral de cada eleitor, especialmente nos casos de inscrições canceladas.

Como transferir o título de eleitor para outra cidade? ＋

A transferência do título de eleitor pode ser solicitada pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em uma unidade da Justiça Eleitoral. O procedimento permite alterar o município em que o eleitor está registrado para votar, desde que sejam cumpridos os requisitos da legislação eleitoral.

Quando voltou a emissão do título de eleitor em 2026? ＋

A Justiça Eleitoral retomou os serviços completos de cadastro eleitoral em 3 de novembro de 2026. Desde essa data, é possível solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar informações cadastrais e pedir a regularização da inscrição eleitoral.

É possível atualizar os dados do título de eleitor pela internet? ＋

Sim. A atualização de dados cadastrais pode ser solicitada pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE. A plataforma permite corrigir informações pessoais e acompanhar o andamento do pedido. Em situações específicas, poderá ser necessário comparecer presencialmente a uma unidade da Justiça Eleitoral.

Preciso ir ao cartório eleitoral para regularizar meu título? ＋

Nem sempre. Diversos serviços de regularização e atualização cadastral podem ser solicitados pela internet. O comparecimento presencial será necessário quando houver exigência específica da Justiça Eleitoral para concluir o atendimento.

O aplicativo e-Título permite emitir ou regularizar o título de eleitor? ＋

O aplicativo e-Título continua disponível para consultar informações eleitorais e acessar a versão digital do documento. Para solicitar a emissão do primeiro título, transferência ou regularização cadastral, o eleitor deve utilizar o Autoatendimento Eleitoral do TSE ou procurar uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026TSE

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