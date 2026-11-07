Título de eleitor: veja como tirar, transferir ou regularizar pela internet

Justiça Eleitoral: e-Título continuará disponível para consulta de informações eleitorais e acesso ao título digital (Arquivo/Exame)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11h56.
A Justiça Eleitoral reabriu o período de cadastro eleitoral após suspensão para as Eleições de 2026. Eleitores podem agora solicitar primeiro título, transferir domicílio eleitoral, atualizar dados e regularizar situação, tanto online quanto presencialmente em cartórios e unidades da Justiça Eleitoral.
A Justiça Eleitoral retomou, nesta terça-feira, 3, os atendimentos completos de cadastro eleitoral em todo o país. A reabertura do sistema ocorre após o período de suspensão dos serviços para as Eleições de 2026, que começou em 7 de maio deste ano.
A partir de hoje, eleitoras e eleitores poderão voltar a solicitar o primeiro título de eleitor, realizar a transferência de domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e regularizar a situação eleitoral tanto pela internet quanto presencialmente.
Com a retomada dos serviços, o atendimento volta aos cartórios eleitorais, centrais e postos da Justiça Eleitoral, além do serviço de autoatendimento disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com a reabertura do cadastro, a população em idade de votar poderá solicitar os seguintes serviços:
Os serviços poderão ser solicitados presencialmente nos cartórios e demais unidades de atendimento da Justiça Eleitoral ou pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral.
Além do atendimento presencial nos cartórios eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral, os serviços poderão ser acessados por meio do Autoatendimento Eleitoral nos portais digitais.
Pela plataforma, o eleitor poderá preencher o requerimento eletrônico e acompanhar o status do pedido sem precisar comparecer presencialmente, salvo nos casos em que houver exigência específica.
Além disso, o aplicativo e-Título continuará disponível para consulta de informações eleitorais e acesso ao título digital.
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Para solicitar o primeiro título de eleitor, é necessário acessar o Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e preencher o requerimento eletrônico. O serviço voltou a ficar disponível em 3 de novembro de 2026, após o fechamento do cadastro para as eleições.
A regularização do título de eleitor pode ser solicitada pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral do TSE, ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O procedimento depende da situação cadastral de cada eleitor, especialmente nos casos de inscrições canceladas.
A transferência do título de eleitor pode ser solicitada pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em uma unidade da Justiça Eleitoral. O procedimento permite alterar o município em que o eleitor está registrado para votar, desde que sejam cumpridos os requisitos da legislação eleitoral.
A Justiça Eleitoral retomou os serviços completos de cadastro eleitoral em 3 de novembro de 2026. Desde essa data, é possível solicitar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar informações cadastrais e pedir a regularização da inscrição eleitoral.
Sim. A atualização de dados cadastrais pode ser solicitada pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE. A plataforma permite corrigir informações pessoais e acompanhar o andamento do pedido. Em situações específicas, poderá ser necessário comparecer presencialmente a uma unidade da Justiça Eleitoral.
Nem sempre. Diversos serviços de regularização e atualização cadastral podem ser solicitados pela internet. O comparecimento presencial será necessário quando houver exigência específica da Justiça Eleitoral para concluir o atendimento.
O aplicativo e-Título continua disponível para consultar informações eleitorais e acessar a versão digital do documento. Para solicitar a emissão do primeiro título, transferência ou regularização cadastral, o eleitor deve utilizar o Autoatendimento Eleitoral do TSE ou procurar uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral.