Quais são as principais promessas de Lula para o 4º mandato? Veja plano de governo

RESUMO ＋ Reeleito em 25 de outubro com 51,79% dos votos válidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciará seu quarto mandato em janeiro de 2027. Entre as principais promessas estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a ampliação de programas sociais, investimentos em educação e saúde, o combate ao crime organizado e o desenvolvimento de inteligência artificial. O plano de governo reúne 13 diretrizes, mas parte das propostas depende de recursos públicos e de aprovação pelo Congresso Nacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito no domingo, 25 de outubro, e iniciará seu quarto mandato à frente da Presidência da República em janeiro de 2027.

Entre as principais promessas para os próximos quatro anos estão a ampliação de programas sociais, a expansão do ensino em tempo integral, a redução da jornada de trabalho, o combate ao crime organizado e novos investimentos em tecnologia e saúde pública.

No segundo turno das eleições de 2026, Lula recebeu 64,2 milhões de votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Durante a campanha, o presidente apresentou um plano de governo dividido em 13 diretrizes.

O documento, registrado na Justiça Eleitoral, prevê a continuidade de políticas públicas existentes e a criação ou ampliação de iniciativas nas áreas econômica, social, ambiental e de segurança.

Após a confirmação da vitória, Lula também anunciou prioridades para a próxima gestão, como ampliar a participação popular nas decisões do governo, investir em inteligência artificial e regulamentar as grandes empresas de tecnologia.

As propostas, porém, não têm todas o mesmo grau de detalhamento. Algumas estabelecem objetivos específicos, enquanto outras dependem da elaboração de políticas públicas, da disponibilidade de recursos e da aprovação de medidas pelo Congresso Nacional.

O que Lula promete para a economia?

Na economia, o plano de governo prevê a continuidade do modelo baseado em investimentos públicos, estímulo à indústria nacional, valorização do salário mínimo e ampliação da proteção social.

O presidente também pretende manter o arcabouço fiscal, regra que estabelece limites para o crescimento das despesas públicas.

O documento associa o equilíbrio das contas ao crescimento econômico, à eficiência do Estado e a uma tributação mais progressiva.

Entre as propostas estão:

Fortalecer a indústria nacional: ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, além de dar continuidade à política industrial Nova Indústria Brasil;

ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, além de dar continuidade à política industrial Nova Indústria Brasil; Investir em infraestrutura: manter iniciativas de infraestrutura e desenvolvimento econômico, com participação de investimentos públicos e privados;

manter iniciativas de infraestrutura e desenvolvimento econômico, com participação de investimentos públicos e privados; Ampliar o crédito rural: aumentar o apoio financeiro à produção agrícola;

aumentar o apoio financeiro à produção agrícola; Valorizar o salário mínimo: preservar a política de reajustes reais, conforme as regras e as condições econômicas;

preservar a política de reajustes reais, conforme as regras e as condições econômicas; Combater o endividamento: ampliar iniciativas de renegociação de dívidas e apoio a famílias e pequenos empreendedores.

O plano não apresenta metas numéricas específicas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o superávit primário ou a trajetória da dívida pública durante o próximo mandato.

Fim da 6x1

Uma das principais propostas de Lula era avançar no fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho e tem um dia de descanso.

A medida, porém, foi aprovada pelo Congresso antes do segundo turno das eleições.

O governo reeleito deve regulamentar as exceções, segundo a líder do governo no Senado.

Quais são as promessas de Lula para a educação?

A educação está entre as áreas prioritárias do programa de governo. Lula pretende ampliar o acesso à escola em tempo integral, fortalecer a alfabetização e criar condições para que mais estudantes concluam o ensino médio e o ensino superior.

Entre os principais compromissos estão:

Expandir o ensino em tempo integral: ampliar a oferta de vagas em escolas que mantêm os alunos por mais tempo na instituição;

ampliar a oferta de vagas em escolas que mantêm os alunos por mais tempo na instituição; Fortalecer o Pé-de-Meia: dar continuidade ao programa de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio e ampliar as iniciativas de permanência estudantil;

dar continuidade ao programa de incentivo financeiro para estudantes do ensino médio e ampliar as iniciativas de permanência estudantil; Criar o Pé-de-Meia Universitário: desenvolver uma iniciativa de apoio financeiro para estudantes do ensino superior, com o objetivo de reduzir a evasão;

desenvolver uma iniciativa de apoio financeiro para estudantes do ensino superior, com o objetivo de reduzir a evasão; Ampliar creches e pré-escolas: aumentar a oferta de vagas na educação infantil;

aumentar a oferta de vagas na educação infantil; Fortalecer a formação de professores: ampliar iniciativas de incentivo à formação docente e de valorização dos profissionais da educação;

ampliar iniciativas de incentivo à formação docente e de valorização dos profissionais da educação; Expandir a rede federal: dar continuidade à ampliação dos institutos federais e do ensino superior público.

O programa também prevê elevar para 80% a proporção de crianças alfabetizadas na idade adequada, além de universalizar a conectividade nas escolas.

Outra frente é a formação em áreas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico.

No discurso após a reeleição, Lula afirmou que pretende reforçar o ensino de matemática e engenharia para reduzir a dependência brasileira de tecnologias estrangeiras.

O que Lula promete para a saúde?

Na saúde pública, o presidente pretende ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir filas e fortalecer a oferta de consultas, exames e tratamentos especializados.

O plano prevê a continuidade e a expansão de programas existentes, com destaque para:

Agora Tem Especialistas: ampliar o acesso a consultas, exames e procedimentos especializados;

ampliar o acesso a consultas, exames e procedimentos especializados; Farmácia Popular: expandir os pontos de retirada de medicamentos;

expandir os pontos de retirada de medicamentos; Mais Médicos: fortalecer a presença de profissionais de saúde em diferentes regiões do país;

fortalecer a presença de profissionais de saúde em diferentes regiões do país; Saúde digital: ampliar o uso de ferramentas digitais e a integração de informações dos pacientes;

ampliar o uso de ferramentas digitais e a integração de informações dos pacientes; Tratamento do câncer: expandir a estrutura de diagnóstico e tratamento, incluindo equipamentos e serviços especializados;

expandir a estrutura de diagnóstico e tratamento, incluindo equipamentos e serviços especializados; Saúde mental: ampliar as políticas públicas de atendimento e acompanhamento.

Após a reeleição, Lula também prometeu modernizar o SUS e investir em tecnologias para melhorar o atendimento. Entre os anúncios estão a criação de unidades de terapia intensiva inteligentes e o uso de inteligência artificial para aprimorar os serviços de saúde.

Quais são as propostas de Lula para a segurança pública?

A segurança pública ganhou destaque no discurso da vitória. Lula afirmou que pretende ampliar a participação do governo federal no enfrentamento à violência e ao crime organizado, em articulação com estados e municípios.

Uma das propostas do plano é avaliar a criação de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O documento também prevê:

Combate ao crime organizado: fortalecer as operações integradas e o trabalho de inteligência policial;

fortalecer as operações integradas e o trabalho de inteligência policial; Financiamento das organizações criminosas: ampliar as ações para identificar e combater os recursos financeiros utilizados por grupos criminosos;

ampliar as ações para identificar e combater os recursos financeiros utilizados por grupos criminosos; Sistema penitenciário: reforçar a estrutura federal e estabelecer protocolos para presos considerados de alto risco;

reforçar a estrutura federal e estabelecer protocolos para presos considerados de alto risco; Câmeras corporais: ampliar o uso dos equipamentos nas forças de segurança;

ampliar o uso dos equipamentos nas forças de segurança; Cooperação entre governos: fortalecer a atuação conjunta da União, dos estados e dos municípios.

No discurso após a vitória, Lula defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e afirmou que pretende ampliar a atuação federal no combate ao crime organizado.

A execução dessas medidas dependerá da organização administrativa do governo, da disponibilidade de recursos e, nos casos que exigem mudanças legislativas, da aprovação do Congresso.

O que Lula promete para a tecnologia e a inteligência artificial?

A tecnologia foi um dos temas destacados por Lula no primeiro discurso após a reeleição. O presidente afirmou que pretende transformar a economia digital em uma das prioridades da próxima gestão.

Entre os compromissos estão o desenvolvimento de tecnologias nacionais, a ampliação da infraestrutura digital e a criação de condições para atrair investimentos em centros de dados.

O governo também pretende:

Desenvolver inteligência artificial brasileira: ampliar a capacidade nacional de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

ampliar a capacidade nacional de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; Atrair centros de dados: aproveitar a oferta de energia renovável para estimular a instalação de data centers no país;

aproveitar a oferta de energia renovável para estimular a instalação de data centers no país; Ampliar a conectividade: levar internet a mais escolas e regiões com acesso limitado;

levar internet a mais escolas e regiões com acesso limitado; Investir em supercomputadores: fortalecer a infraestrutura necessária para pesquisa e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial;

fortalecer a infraestrutura necessária para pesquisa e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial; Regulamentar as big techs: avançar na discussão sobre as responsabilidades das grandes plataformas digitais.

No plano de governo, a agenda inclui ainda a criação de uma Política Nacional de Alfabetização Digital e de um Conselho Nacional para a Soberania Digital.

Após a eleição, Lula também defendeu a regulamentação das grandes empresas de tecnologia. A proposta deverá enfrentar debates sobre liberdade de expressão, responsabilidade das plataformas e combate a crimes no ambiente digital.

Quais são as promessas ambientais de Lula?

Na área ambiental, o plano de governo estabelece metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater o desmatamento.

O principal compromisso é zerar o desmatamento até 2030. O documento também prevê reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis registrados em 2005.

Para alcançar esses objetivos, o programa prevê fortalecer iniciativas de restauração ambiental, ampliar investimentos em energia renovável e incentivar atividades econômicas ligadas à transição energética.

A estratégia também inclui o desenvolvimento de setores industriais associados a biocombustíveis, baterias e outras tecnologias relacionadas à energia.

O que Lula promete para a habitação?

Na habitação, a principal proposta é manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida, programa federal destinado a facilitar o acesso à moradia.

O plano prevê atender diferentes faixas de renda e fortalecer iniciativas de habitação popular, melhoria de imóveis e urbanização de áreas periféricas.

Entre as medidas previstas estão:

Minha Casa, Minha Vida: manter e ampliar o programa habitacional;

manter e ampliar o programa habitacional; Reforma Casa Brasil: fortalecer iniciativas de melhoria das condições das moradias;

fortalecer iniciativas de melhoria das condições das moradias; Periferia Viva: ampliar ações de urbanização e melhoria da infraestrutura em áreas periféricas;

ampliar ações de urbanização e melhoria da infraestrutura em áreas periféricas; Compra Assistida: expandir iniciativas de reassentamento e acesso à moradia;

expandir iniciativas de reassentamento e acesso à moradia; Mobilidade urbana: ampliar investimentos em transporte público e infraestrutura.

O documento prevê alcançar 3 milhões de moradias contratadas até o fim de 2026, mas não estabelece uma nova meta numérica específica para o quarto mandato.

Quais são os desafios para Lula cumprir as promessas?

A reeleição garante a Lula mais quatro anos na Presidência, mas não assegura a aprovação automática das propostas apresentadas durante a campanha.

Parte dos compromissos depende de mudanças na legislação, enquanto outros exigem recursos orçamentários e definição de critérios de execução.

A relação com o Congresso Nacional será um dos principais desafios do novo mandato. Propostas que envolvam mudanças constitucionais, criação de despesas permanentes ou alterações nas regras de trabalho precisarão de articulação política e, conforme o caso, de votação pelos parlamentares.

O governo também terá de conciliar a ampliação de programas sociais e investimentos públicos com as regras fiscais e as pressões sobre o orçamento.

Por isso, o plano de governo deve ser entendido como um conjunto de compromissos e diretrizes, e não como uma garantia de que todas as medidas serão implementadas nos mesmos termos apresentados durante a campanha.