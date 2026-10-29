Quais são as principais promessas de Lula para o 4º mandato? Veja plano de governo

Eleições 2026: reeleito, presidente Lula tem diversos desafios pela frente
Colaboradora
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 06h00.
Reeleito em 25 de outubro com 51,79% dos votos válidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciará seu quarto mandato em janeiro de 2027. Entre as principais promessas estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a ampliação de programas sociais, investimentos em educação e saúde, o combate ao crime organizado e o desenvolvimento de inteligência artificial. O plano de governo reúne 13 diretrizes, mas parte das propostas depende de recursos públicos e de aprovação pelo Congresso Nacional.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito no domingo, 25 de outubro, e iniciará seu quarto mandato à frente da Presidência da República em janeiro de 2027.
Entre as principais promessas para os próximos quatro anos estão a ampliação de programas sociais, a expansão do ensino em tempo integral, a redução da jornada de trabalho, o combate ao crime organizado e novos investimentos em tecnologia e saúde pública.
No segundo turno das eleições de 2026, Lula recebeu 64,2 milhões de votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Durante a campanha, o presidente apresentou um plano de governo dividido em 13 diretrizes.
O documento, registrado na Justiça Eleitoral, prevê a continuidade de políticas públicas existentes e a criação ou ampliação de iniciativas nas áreas econômica, social, ambiental e de segurança.
Após a confirmação da vitória, Lula também anunciou prioridades para a próxima gestão, como ampliar a participação popular nas decisões do governo, investir em inteligência artificial e regulamentar as grandes empresas de tecnologia.
As propostas, porém, não têm todas o mesmo grau de detalhamento. Algumas estabelecem objetivos específicos, enquanto outras dependem da elaboração de políticas públicas, da disponibilidade de recursos e da aprovação de medidas pelo Congresso Nacional.
Na economia, o plano de governo prevê a continuidade do modelo baseado em investimentos públicos, estímulo à indústria nacional, valorização do salário mínimo e ampliação da proteção social.
O presidente também pretende manter o arcabouço fiscal, regra que estabelece limites para o crescimento das despesas públicas.
O documento associa o equilíbrio das contas ao crescimento econômico, à eficiência do Estado e a uma tributação mais progressiva.
Entre as propostas estão:
O plano não apresenta metas numéricas específicas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o superávit primário ou a trajetória da dívida pública durante o próximo mandato.
Uma das principais propostas de Lula era avançar no fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho e tem um dia de descanso.
A medida, porém, foi aprovada pelo Congresso antes do segundo turno das eleições.
O governo reeleito deve regulamentar as exceções, segundo a líder do governo no Senado.
A educação está entre as áreas prioritárias do programa de governo. Lula pretende ampliar o acesso à escola em tempo integral, fortalecer a alfabetização e criar condições para que mais estudantes concluam o ensino médio e o ensino superior.
Entre os principais compromissos estão:
O programa também prevê elevar para 80% a proporção de crianças alfabetizadas na idade adequada, além de universalizar a conectividade nas escolas.
Outra frente é a formação em áreas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico.
No discurso após a reeleição, Lula afirmou que pretende reforçar o ensino de matemática e engenharia para reduzir a dependência brasileira de tecnologias estrangeiras.
Na saúde pública, o presidente pretende ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir filas e fortalecer a oferta de consultas, exames e tratamentos especializados.
O plano prevê a continuidade e a expansão de programas existentes, com destaque para:
Após a reeleição, Lula também prometeu modernizar o SUS e investir em tecnologias para melhorar o atendimento. Entre os anúncios estão a criação de unidades de terapia intensiva inteligentes e o uso de inteligência artificial para aprimorar os serviços de saúde.
A segurança pública ganhou destaque no discurso da vitória. Lula afirmou que pretende ampliar a participação do governo federal no enfrentamento à violência e ao crime organizado, em articulação com estados e municípios.
Uma das propostas do plano é avaliar a criação de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O documento também prevê:
No discurso após a vitória, Lula defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e afirmou que pretende ampliar a atuação federal no combate ao crime organizado.
A execução dessas medidas dependerá da organização administrativa do governo, da disponibilidade de recursos e, nos casos que exigem mudanças legislativas, da aprovação do Congresso.
A tecnologia foi um dos temas destacados por Lula no primeiro discurso após a reeleição. O presidente afirmou que pretende transformar a economia digital em uma das prioridades da próxima gestão.
Entre os compromissos estão o desenvolvimento de tecnologias nacionais, a ampliação da infraestrutura digital e a criação de condições para atrair investimentos em centros de dados.
O governo também pretende:
No plano de governo, a agenda inclui ainda a criação de uma Política Nacional de Alfabetização Digital e de um Conselho Nacional para a Soberania Digital.
Após a eleição, Lula também defendeu a regulamentação das grandes empresas de tecnologia. A proposta deverá enfrentar debates sobre liberdade de expressão, responsabilidade das plataformas e combate a crimes no ambiente digital.
Na área ambiental, o plano de governo estabelece metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater o desmatamento.
O principal compromisso é zerar o desmatamento até 2030. O documento também prevê reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com os níveis registrados em 2005.
Para alcançar esses objetivos, o programa prevê fortalecer iniciativas de restauração ambiental, ampliar investimentos em energia renovável e incentivar atividades econômicas ligadas à transição energética.
A estratégia também inclui o desenvolvimento de setores industriais associados a biocombustíveis, baterias e outras tecnologias relacionadas à energia.
Na habitação, a principal proposta é manter e ampliar o Minha Casa, Minha Vida, programa federal destinado a facilitar o acesso à moradia.
O plano prevê atender diferentes faixas de renda e fortalecer iniciativas de habitação popular, melhoria de imóveis e urbanização de áreas periféricas.
Entre as medidas previstas estão:
O documento prevê alcançar 3 milhões de moradias contratadas até o fim de 2026, mas não estabelece uma nova meta numérica específica para o quarto mandato.
A reeleição garante a Lula mais quatro anos na Presidência, mas não assegura a aprovação automática das propostas apresentadas durante a campanha.
Parte dos compromissos depende de mudanças na legislação, enquanto outros exigem recursos orçamentários e definição de critérios de execução.
A relação com o Congresso Nacional será um dos principais desafios do novo mandato. Propostas que envolvam mudanças constitucionais, criação de despesas permanentes ou alterações nas regras de trabalho precisarão de articulação política e, conforme o caso, de votação pelos parlamentares.
O governo também terá de conciliar a ampliação de programas sociais e investimentos públicos com as regras fiscais e as pressões sobre o orçamento.
Por isso, o plano de governo deve ser entendido como um conjunto de compromissos e diretrizes, e não como uma garantia de que todas as medidas serão implementadas nos mesmos termos apresentados durante a campanha.
Entre as principais promessas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o mandato de 2027 a 2030 estão a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a ampliação de programas sociais, a expansão do ensino em tempo integral, a redução das filas do SUS, o combate ao crime organizado e novos investimentos em inteligência artificial e infraestrutura.
O fim da escala 6x1 está entre as propostas defendidas por Lula. O plano de governo prevê a redução da jornada semanal para 40 horas, sem diminuição salarial, com cinco dias de trabalho e dois de descanso. A implementação, porém, depende de mudanças legislativas e da aprovação das medidas necessárias pelo Congresso Nacional.
O plano econômico de Lula prevê a continuidade dos investimentos públicos, o fortalecimento da indústria nacional, a valorização do salário mínimo, a ampliação do crédito rural e medidas de combate ao endividamento das famílias. O presidente também pretende manter o arcabouço fiscal. O documento não estabelece metas numéricas específicas para o crescimento do PIB ou a trajetória da dívida pública no próximo mandato.
Lula pretende ampliar o ensino em tempo integral, expandir creches e pré-escolas, fortalecer o programa Pé-de-Meia e criar uma iniciativa de apoio financeiro a estudantes universitários. O plano também prevê elevar para 80% a proporção de crianças alfabetizadas na idade adequada, ampliar a conectividade nas escolas e fortalecer a formação de professores.
Na saúde, Lula promete reduzir filas para consultas, exames e tratamentos especializados, ampliar o Farmácia Popular e o Mais Médicos e fortalecer o atendimento ao câncer e à saúde mental. O presidente também anunciou a intenção de investir em inteligência artificial, saúde digital e unidades de terapia intensiva inteligentes para modernizar o SUS.
O plano de governo prevê ampliar o combate ao crime organizado, fortalecer a inteligência policial, enfrentar o financiamento de organizações criminosas e aumentar a cooperação entre União, estados e municípios. Lula também defende a aprovação da PEC da Segurança Pública e considera a criação de um Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça.
Lula pretende ampliar os investimentos em inteligência artificial brasileira, estimular a instalação de centros de dados, desenvolver supercomputadores e expandir a infraestrutura digital. O plano também prevê uma Política Nacional de Alfabetização Digital e um Conselho Nacional para a Soberania Digital. O presidente defende ainda a regulamentação das grandes plataformas de tecnologia.
A reeleição não garante a implementação de todas as propostas. Parte dos compromissos depende da aprovação de leis ou mudanças constitucionais pelo Congresso Nacional, enquanto outras medidas exigem recursos orçamentários, regulamentação e planejamento administrativo. O plano de governo reúne diretrizes e compromissos de campanha, mas não assegura sua execução integral.