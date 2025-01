Aniversário de São Paulo deve ter chuva forte, mas calor deve diminuir

O aniversário de São Paulo, que será celebrado no dia 25 de janeiro, pode ser marcado por pancadas de chuva e calor menos intenso em comparação aos dias anteriores.

Após uma onda de altas temperaturas, como os 33,9°C registrados na quarta-feira, 22, a previsão indica uma mudança significativa nas condições climáticas.

Mudanças climáticas

O calor na cidade tem sido amenizado desde quinta-feira, 24, o aumento da nebulosidade e a expectativa de chuvas foram responsáveis por amenizar o calor no estado. Embora as temperaturas não voltem aos níveis mais frescos do início do mês, a sensação térmica ainda será elevada devido ao ar abafado.

O risco de temporais se intensifica, especialmente à tarde e à noite em quase todo o estado, exceto algumas áreas do litoral.

Previsão para o fim de semana

Sábado (25/1) : durante a manhã e início da tarde, espera-se sol predominante. No entanto, a partir do meio da tarde, pancadas de chuva fortes são previstas em diversas áreas da capital e na Grande São Paulo. As temperaturas devem variar entre 21°C e 33°C

Domingo (26/1) : a chegada de uma frente fria deve aumentar o risco de temporais, com chuvas moderadas a fortes ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 21°C e 28°C

Embora as celebrações pelo 471º aniversário da cidade sejam esperadas com entusiasmo, os paulistanos devem se preparar para um clima desafiador. A combinação de calor abafado e chuvas intensas pode impactar as festividades programadas para o fim de semana.

É aconselhável que todos fiquem atentos às previsões meteorológicas e se preparem para possíveis interrupções devido ao clima severo.