Ana Paula Scheffer, medalhista do Pan de 2007, morre aos 31 anos

A treinadora e ex-atleta de ginástica rítmica Ana Paula Scheffer morreu nesta sexta, 16, em Toledo (Paraná) aos 31 anos de idade. Ela conquistou uma medalha de bronze no aparelho arco na edição de 2007 dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro.

Ana Paula foi encontrada sem vida pela mãe, com a qual morava. A causa da morte ainda está sendo apurada, informou a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) em nota.

Além da presença no Pan do Rio, Ana Paula participou do Pan da modalidade em 2005, dos Jogos Sul-Americanos de 2006 (Buenos Aires) e de 2010 (Medellin), além do Mundial de Ginástica Rítmica de 2009 (Japão).

A Confederação Brasileira de Ginástica recebeu com extrema tristeza a notícia do falecimento da treinadora e ex-ginasta Ana Paula Scheffer, que representou durante tantos anos a Ginástica Rítmica do Brasil, conquistando diversos títulos.

Foto:Emanuel Rochahttps://t.co/2g5rFjXO3b pic.twitter.com/AtbmEwGrdz — CBG Ginástica (@cbginastica) October 16, 2020