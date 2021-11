Alcolumbre marca sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF

Cedendo às pressões políticas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, marcou a sabatina do indicado pelo governo Jair Bolsonaro para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF). O nome do ex-ministro da Justiça André Mendonça será avaliado pela CCJ durante o esforço concentrado do Senado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

Houve oito pedidos para a relatoria, e Alcolumbre diz que vai fazer uma reunião para definir o escolhido.

A indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro chegou à Casa há três meses. Alcolumbre vinha resistindo a marcar a data nos bastidores, ele já manifestou preferência pelo nome do procurador-geral da República, Augusto Aras, para a vaga.

No período, a CCJ chegou a ficar mais de um mês sem realizar sessões, já que o senador enfrentou pressões públicas durante reuniões.

Vou seguir integralmente a decisão do presidente Rodrigo Pacheco de realizar todas as sabatinas no esforço concentrado anunciou o presidente da CCJ.

Para a indicação ser concretizada, Mendonça precisa conquistas a maioria simples dos votos no colegiado e, em seguida, no plenário — na totalidade da Casa, o número significa um mínimo de 41 apoios.

