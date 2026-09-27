Agregador Inteligov/EXAME: Eduardo Paes tem 42,37% e Douglas Ruas sobe para 15,04% no RJ

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), segue na liderança da corrida pelo governo do Rio de Janeiro, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Eduardo Paes com 42,37% das intenções de voto, seguido por Douglas Ruas (PL), que registra 15,04%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, o ex-prefeito teve uma oscilação positiva de apenas 0,08 ponto percentual, praticamente estável.

O deputado estadual Douglas Ruas apresentou a maior variação da rodada, com alta de 2,87 pontos.

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) aparece na sequência, com 9,41% das intenções de voto, alta de 0,21 ponto na rodada. A sua candidatura foi indeferida por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) há pouco mais de duas semanas.

A diferença entre Paes e Ruas caiu de 30,12 pontos para 27,33 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Luan Monteiro (PCO) seguem em patamares baixos, na casa de um dígito, sem variações relevantes na rodada.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Douglas Ruas aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 2,87 pontos percentuais por atualização.

Anthony Garotinho também registra variação positiva, de 0,21 ponto, enquanto Eduardo Paes se mantém praticamente estável, com alta de 0,08 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.