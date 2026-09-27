918 mil eleitores: diáspora brasileira pelo mundo pode ter seu maior peso eleitoral esse ano

Diáspora brasileira representa mais de 900 mil eleitores, uma participação quase três vezes maior nas eleições de 2026 do que era em 2014. Na foto, brasileiros desfilando em Manhattan, Nova York (X/Reprodução)
Repórter
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08h00.
Nas eleições de 2026, 918.876 brasileiras e brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar, o equivalente a pouco mais de 0,5% do eleitorado brasileiro, estimado em 158,7 milhões de pessoas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número reforça a dimensão eleitoral de uma comunidade que cresceu aceleradamente na última década.
Em 2022, cerca de 697 mil brasileiros estavam habilitados a votar fora do país, enquanto em 2014 eram pouco mais de 354 mil. Em 12 anos, portanto, o eleitorado registrado no exterior praticamente triplicou, ampliando a presença da diáspora no cadastro eleitoral brasileiro.
Ao todo, os eleitores estarão distribuídos em 186 cidades no exterior, onde serão instaladas as seções eleitorais. A organização da votação é conduzida pela Justiça Eleitoral, em articulação com a rede diplomática brasileira, o que permite que cidadãos residentes no exterior participem diretamente da escolha do comando do Executivo federal.
Segundo dados do Itamaraty, do Relatório Consular Anual de 2025, a maior diáspora brasileira encontra-se nos EUA, com 2,067 milhões de expatriados, dos quais cerca de 500 mil respondem ao consulado-geral em Nova York. Seguem Portugal, com mais de 620 mil; Japão, com 210 mil; e Espanha e Reino Unido, ambos beirando os 200 mil.
A votação no exterior, no entanto, tem uma característica específica: o eleitorado do exterior elege apenas o presidente e o vice-presidente da República. Neste ano, a votação será realizada em 4 de outubro, no primeiro turno, e, se necessário, em 25 de outubro, no segundo turno.
Para votar, o brasileiro residente no exterior precisa estar inscrito na Zona Eleitoral do Exterior, conhecida como ZZ, sediada em Brasília. O alistamento pode ser solicitado por meio do Título Net Exterior ou presencialmente nas embaixadas e repartições consulares brasileiras responsáveis pela região de residência do eleitor.
Podem se inscrever brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos e no pleno exercício dos direitos políticos, que residam fora do país. O alistamento é facultativo para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos, enquanto estrangeiros e conscritos durante o serviço militar obrigatório não podem se alistar.
O pedido de inscrição exige documento oficial brasileiro de identificação e comprovante, ou declaração, de residência no exterior. Para homens entre 18 e 45 anos, é necessário apresentar também o certificado de quitação do serviço militar, e os documentos devem ser encaminhados à Zona Eleitoral do Exterior para análise.
Nos anos eleitorais, há um prazo específico para o alistamento, pois o cadastro eleitoral é encerrado antes da votação. A inscrição só pode ser requerida até 151 dias antes da eleição, e eventuais pedidos de regularização devem ser tratados diretamente com a Zona Eleitoral do Exterior.
Após a análise e o deferimento do pedido, o eleitor pode obter a versão digital do título no aplicativo e-Título. Para acompanhar situações específicas relacionadas ao processo de alistamento, brasileiros no exterior também podem procurar a Zona Eleitoral do Exterior pelo endereço eletrônico disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
O crescimento do eleitorado externo também revela uma mudança importante no perfil da diáspora registrada pela Justiça Eleitoral. Entre os 918.876 eleitores, aproximadamente 528 mil são mulheres, o equivalente a 57%, enquanto os homens somam cerca de 391 mil, ou 43%.
Na distribuição por faixa etária, o maior grupo é composto por eleitores de 40 a 44 anos, seguido pelas faixas de 35 a 39 anos e de 45 a 49 anos. Em relação à escolaridade, 38% possuem ensino superior completo, 29% têm ensino médio completo e 13% cursaram o ensino superior, mas não o concluíram.
O cadastro ainda indica que 52% dos eleitores no exterior são solteiros e 42% são casados. Há também 6.614 pessoas com deficiência registradas, o que corresponde a 0,72% do eleitorado residente fora do Brasil.
Embora ainda represente uma fração do eleitorado nacional, o contingente de brasileiros habilitados a votar no exterior cresceu de forma consistente e hoje está distribuído por dezenas de países e 186 cidades. A expansão do cadastro amplia a presença institucional da diáspora no processo eleitoral brasileiro e consolida o voto no exterior como dimensão permanente das eleições presidenciais.