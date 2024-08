Aeroporto de Porto Alegre: vendas serão retomadas nesta sexta-feira

1/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Em ponto turístico de Porto Alegre, lixo e destruição dialogam com um dos pores do sol mais famosos do Brasil)

2/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (A Orla do Guaíba foi um dos locais mais atingidos pela enchente em Porto Alegre)

3/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Dois meses depois, água volta ao seu curso normal)

4/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Ponto turístico da cidade, Usina do Gasômetro iria reabrir para visitação, mas agora abertura foi adiada)

5/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Usina do Gasômetro, ponto turístico de Porto Alegre, dois meses após a tragédia)

6/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Na calçada, "Nossa Orla" caída sintetiza a tragédia no Sul)

7/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS - Pista de Skate Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Orla do Gasômetro chegou a ser o ponto de encontro de socorristas que recebiam pessoas da região das Ilhas)

8/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS - Pista de Skate Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Em outro trecho da Orla, maior pista de skate da América Latina voltou a funcionar e receber skatistas)

9/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Trecho de quadras de areia seguem com água, mesmo dois meses após as enchentes)

10/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Gasômetro, ponto turístico de Porto Alegre, dois meses após as enchentes)

11/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Bares que ficavam na parte baixa da Orla seguem fechados, sem previsão de reabertura)

12/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Poucos visitantes circulam pela Orla do Guaíba, mesmo dois meses após a tragédia)

13/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS - Pista de Skate Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Por do sol na pista de skate de Porto Alegre)

14/15 Orla do Guaiba - Usina do Gasometro - Porto Alegre RS Foto: Leandro Fonseca Data: 01/07/2024 (Trabalho de reconstrução da Orla será lento, mas fundamental para o turismo da cidade, acreditam os empresários do local)