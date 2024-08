Pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades, obtida com exclusividade pela EXAME, mostra o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) na liderança por um segundo mandato em Porto Alegre. O candidato à reeleição tem 36,4% das intenções de voto contra 26,1% dos votos na deputada federal Maria do Rosário (PT), sua principal adversária na disputa pela prefeitura da capital gaúcha.

O levantamento, divulgado nesta sexta-feira, 9, também aponta para a pré-candidata Juliana Brizola (PDT) em terceiro, com 9,3% dos votos. A pré-candidata é seguida pelo deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União Brasil), que registrou 5,8%. No início de agosto, porém, Duarte desistiu de concorrer a prefeito para ser vice na chapa de Juliana Brizola.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 ponmtos percentuais, Dr. Thiago está empatado tecnicamente com a deputada federal Any Ortiz (Cidadania), com 4%, e Felipe Camozzato (NOVO), com 3,1%. Os demais candidatos pontuaram menos de 1%, de acordo com o instituto.

Intenções de voto em POA:

Sebastião Melo (MDB): 36,4%

Maria do Rosário (PT): 26,1%

Juliana Brizola (PDT): 9,3%

Dr. Thiago Duarte (União Brasil): 5,8%

Any Ortiz (Cidadania): 4,0%

Felipe Camozzato (NOVO): 3,1%

César Pontes (PCO): 0,3%

Carlos Rosa de Castro (PRTB): 0,1%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,1%

Indecisos: 8,7%

Cenários em segundo turno

Na simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Melo seria reeleito com 50,8% das intenções de voto, contra 38,4% dos votos em Maria do Rosário. O atual prefeito também venceria a disputa contra Juliana Brizola por 51,4% a 36,2% dos votos.

O Futura Inteligência também consultou os entrevistados sobre um eventual segundo turno entre as pré-candidatas do PT e do PDT. Nesse cenário haveria um empate técnico com 36,5% e 36,4% dos votos para cada uma.