Aeroporto de Porto Alegre deve ser reaberto em dezembro; concessionária inicia limpeza

O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, deve ser reaberto em dezembro de 2024, de acordo o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar da Aviação, Frederico Antunes (PP), que teve reunião com a Fraport Brasil, concessionária que administra o local, nesta segunda-feira, 3.

Em nota, a empresa afirmou que apresentou os detalhes sobre a situação do aeroporto e os próximos passos para a reconstrução, mas não confirmou a data de reabertura informada pelo deputado.

"A concessionária reforçou o compromisso para a retomada do aeroporto, bem como manifestou sua atuação desde o início da crise climática, zelando pelo aeroporto e sua infraestrutura, bem como facilitando o acesso de equipamentos, bombas e efetivos, para acelerar a retirada de água do aeroporto e de seu entorno", disse a jornalistas.

O encontro nesta manhã teve a presença de Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Tiago Pereira, Diretor Presidente da Anac e Tomé Franca, Secretário Nacional da Aviação Civil, Pedro Capeluppi, secretário da reconstrução gaúcha e de executivos da Fraport Brasil.

Processo de limpeza e avaliação do solo

Segundo a concessionária, nesta segunda foi iniciado o processo de limpeza da pista de pousos e decolagens, com ampla varredura em toda a extensão das pistas, taxiways e pátios de aeronaves para a retirada de entulhos e detritos.

Em paralelo, a Fraport iniciou um período de testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, desde a compactação até a pavimentação, para que tecnicamente seja possível afirmar os impactos causados pelo acúmulo de água durante as últimas semanas. A avaliação deve durar aproximadamente 45 dias, dependendo das condições climáticas. Estima-se que no início de julho seja possível detalhar as necessidades de intervenções na pista.

A empresa afirmou ainda que não é possível detalhar o valor total dos equipamentos afetados com a enchente e quais precisarão ser substituídos ou reparados. "Desde que as águas começaram a baixar, a Fraport Brasil está em contato permanente com as seguradoras para avaliação do cenário, recebendo vistorias recorrentes e realizando o inventário de todos os itens que foram impactados", disse.

Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, avaliou a reunião e vistoria de hoje como positiva para os próximos passos: “estamos atuando junto ao Governo Federal para acelerarmos a retomada do aeroporto. Estamos fazendo a nossa parte com diversas atividades já iniciadas. Se os impactos forem menores do que os previstos inicialmente, vamos torcer para que o aeroporto esteja disponível para o final do ano”.