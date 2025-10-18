Brasil

Aeroporto de Natal é fechado após suspeita de bomba em voo para Recife

Aeroporto Internacional de Natal foi fechado por mais de uma hora neste sábado (18) após suspeita de bomba em voo para Recife. Protocolos de segurança foram acionados e o terminal já retomou as operações

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14h58.

O Aeroporto Internacional de Natal (RN) foi fechado por pouco mais de uma hora na manhã deste sábado (18) após uma suspeita de bomba em um voo com destino ao Recife (PE).

Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do terminal, os protocolos de segurança foram acionados imediatamente após o alerta. Todas as decolagens e pousos foram suspensos enquanto equipes especializadas faziam varreduras na aeronave e nas áreas restritas do aeroporto.

A operação foi liberada após a inspeção confirmar que não havia explosivos a bordo. O terminal retomou as atividades normais por volta do fim da manhã.

O incidente mobilizou polícia, bombeiros e equipes antiexplosivos, e os passageiros foram retirados da aeronave durante a checagem de segurança.

