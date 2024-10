Acidente na BR-376, no Paraná, mata nove pessoas após carreta container tombar em van

Um acidente grave envolvendo um carro, uma van de turismo e uma carreta container deixou ao menos nove pessoas mortas na noite deste domingo, 20, na altura do km 665, da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná. Outras duas pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas há adolescentes atletas de uma equipe de remo. As informações são do jornal Bem Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 21h40. A pista está completamente interditada no sentido Santa Catarina. Não há previsão para liberação da estrada.

Conforme divulgado pelo Bem Paraná, a princípio, a carreta era conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente. O veículo teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente colidindo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela.

A van (ainda não identificada) vinha de São Paulo com destino a Pelotas em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves e levado com o motorista da carreta para o Hospital São José em Joinville.

Os corpos, quando retirados, serão encaminhados para o IML em Curitiba.

Na semana passada, a PRF divulgou um aumento de quase 8% no número de mortes nas rodovias paranaenses até setembro. Já são 443 vidas perdidas, 32 a mais que no mesmo período de 2023. Os acidentes mais letais envolvem colisões frontais e atropelamentos, responsáveis por quase metade das mortes.