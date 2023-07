8 de janeiro: PF identifica suspeitos de invasão das sedes dos Três Poderes com base no DNA

Perícia feita pela Polícia Federal no material genético dos invasores do 8 de janeiro concluiu que pelo menos três golpistas invadiram duas das sedes dos três Poderes, em Brasília.

A análise foi feita em garrafas, bitucas de cigarro, roupas e demais itens que ficaram para trás no Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. O trabalho foi realizado por profissionais do Instituto Nacional de Criminalística (INC).

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Os peritos conseguiram identificar o mesmo perfil genético em um vestígio de sangue coletado na área externa do térreo do Palácio do Planalto e também em uma máscara descartável que estava no primeiro pavimento do STF. Em outro caso, o material foi reconhecido na área interna do térreo do Planalto e na cúpula externa da Câmara dos Deputados.

O terceiro DNA coincidente estava em uma embalagem de água de coco e copo descartável encontrados no segundo piso do Planalto e em uma mancha de sangue na vidraça da fachada oeste do STF.