15 de novembro é feriado nacional? Saiba quem trabalha e quais são os direitos

Lei prevê pagamento em dobro ou folga para quem trabalha no feriado da Proclamação da República

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13h22.

O feriado nacional de 15 de novembro, que marca a Proclamação da República, oferece um dia de descanso para grande parte dos trabalhadores. A data é considerada feriado desde 1949, definida pela Lei Federal 662, e costuma gerar dúvidas sobre remuneração, obrigatoriedade de trabalho e compensações previstas pela legislação.

Embora seja um dia de folga para a maioria das categorias, alguns setores essenciais podem operar normalmente. Nesses casos, o trabalho no feriado precisa seguir regras específicas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e em acordos coletivos.

Para quem é escalado, a legislação garante direitos como pagamento em dobro ou folga compensatória. O tipo de compensação depende das regras acordadas entre empresas, sindicatos e trabalhadores.

Direitos, obrigações e regras para trabalho no feriado

O trabalhador pode ser convocado?

Sim. Embora a CLT proíba atividades em feriados, há exceções para setores essenciais, como indústria, comércio, transportes, segurança, serviços funerários e comunicação. Também é permitido trabalhar quando há Convenção Coletiva autorizando o funcionamento.

Direito ao pagamento em dobro ou folga

Quem trabalha no feriado tem direito a remuneração em dobro ou a um dia de descanso compensatório. As horas também podem ser registradas em banco de horas, conforme acordo individual ou coletivo.

Quem decide entre pagamento ou folga?

A definição costuma estar em acordos coletivos ou convenções firmadas entre sindicatos e empregadores. Quando não há norma coletiva, empresa e funcionário podem negociar, desde que haja concordância e respeito à legislação. Caso não exista acordo, o pagamento em dobro é obrigatório.

Falta no feriado pode gerar justa causa?

A ausência, quando o trabalhador foi convocado, pode ser tratada como descumprimento de ordem. No entanto, a demissão por justa causa não costuma ser aplicada de forma isolada. Normalmente, há advertências e avaliação da recorrência da conduta. A falta sem justificativa pode gerar desconto do dia não trabalhado.

Regras para trabalhadores temporários

Empregados temporários também têm direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Algumas condições podem variar conforme o contrato firmado com a empresa.

Regra para trabalho intermitente

No regime intermitente, o valor da hora trabalhada já deve incluir adicionais referentes a feriados e horas extras, conforme estabelecido no contrato. O pagamento é feito apenas pelos dias efetivamente trabalhados, inclusive quando o serviço ocorre em feriados.

