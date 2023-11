Vendas de soja dos EUA saltam com receios sobre safra brasileira

As exportações semanais de soja dos EUA atingiram o maior volume desde 2012, depois que preocupações com a próxima safra brasileira e uma aproximação entre os presidentes Xi Jinping e Joe Biden levaram a China a aumentar as compras.

O clima quente e seco no Brasil pode levar a exportações menores do que se esperava e a Argentina está praticamente sem soja até o próximo ano. Esses fatores levam compradores como a China buscar garantir suprimentos dos EUA.

As exportações de soja americana atingiram 3,9 milhões de toneladas na semana passada, segundo dados divulgados nesta quinta-feira. Foram as maiores vendas semanais em cerca de 11 anos. As vendas para a China responderam por 2,6 milhões de toneladas.

É um alívio para os produtores americanos depois que uma onda de compras fora de época de soja brasileira minou a demanda pelos embarques dos EUA durante uma época em que o mercado normalmente se volta para a América do Norte. Atualmente, os produtores brasileiros estão na fase do plantio.

“O Brasil não tem tantos grãos disponíveis para exportação e também perdeu a vantagem de preço”, disse Zhu Rongping, analista da consultoria chinesa de commodities Mysteel. “Então, naturalmente, os compradores chineses reduziram as compras.”