GP de Las Vegas 2023: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à penultima etapa da temporada com o GP de Las Vegas.

Depois de mais de 40 anos, a F1 volta à terra dos cassinos, mas desta vez, o circuito de rua vai ocorrer no estacionamento do Caesars Palace, com mais de 6km de extensão, com 2km na Strip, a rua mais icônica da cidade.

De acordo com a Liberty Media, o GP de Las Vegas marca também a oportunidade de estabelecer uma tradição da F1 nos EUA. Diante deste cenário, a etapa contou com investimentos de pelo menos US$ 500 milhões (aproximadamente R$2,45 bilhões, na cotação atual).

Disputa acirrada na última corrida

Na 20ª etapa da temporada com o GP do Brasil, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a prova e conquistou a 52º vitória de sua carreira, ficando atrás apenas de Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel no ranking histórico.

Já Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo lugar. O pódio foi fechado por Fernando Alonso, da Aston Martin. Já Sergio Perez, da Red Bull, fechou na quarta posição.

Por outro lado, os pilotos da Mercedes decepcionaram os fãs e tiveram desempenho ruim em Interlagos. Lewis Hamilton, um dos favoritos para a etapa de São Paulo, terminou em oitavo lugar, enquanto George Russel abandonou a prova.

Onde assistir e horários do GP de Las Vegas de F1 2023 ao vivo

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre 1 - Sexta-feira, 17, às 01h30; transmissão: Bandsports e F1 TV .

. Treino livre 2 - Sexta-feira, 17, às 05h; transmissão: Bandsports e F1 TV .

. Treino livre 3 - Sábado, 18, às 01h30; transmissão: Bandsports e F1 TV .

. Classificação Sprint - Sábado, 18, às 05h; transmissão: Bandsports, Band e F1 TV .

. Corrida - Domingo, 19, às 03h; transmissão: Band e F1 TV.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Fernando Alonso e Lance Stroll Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Yuki Tsunoda e Liam Lawson Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir GP de Las Vegas de F1 2023 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1