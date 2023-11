China soma 34 projetos em lista de patrimônio mundial de irrigação

A China acrescentou quatro projetos de irrigação na Lista de Patrimônio Mundial de Engenharia de Irrigação em 2023, anunciada durante o 74º Conselho Executivo da Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem (ICID), realizado em Visakhapatnam, na Índia. Os projetos escolhidos são o Sistema de Irrigação e Armazenamento Anhui Qimengyan da China, do Distrito de Irrigação Antigo Jiangsu Hongze, o Projeto de Irrigação Shanxi Huoquan e o Açude Antigo Baini do Condado de Hubei Chongyang.

Este ano, 15 projetos da Índia, Indonésia, Iraque, Japão, Tailândia e Turquia também foram incluídos na 10ª Lista de Projetos de Irrigação do Patrimônio Mundial, juntamente com quatro projetos da China. O número total de Patrimônios Mundiais de Irrigação chegou a 159, abrangendo 18 países em cinco continentes: Ásia, Europa, África, América do Norte e Oceania.

A Lista do Patrimônio Mundial de Irrigação foi estabelecida desde 2014, com o objetivo de classificar a linhagem de desenvolvimento da civilização de irrigação do mundo, compartilhar o conhecimento em gerenciamento de recursos hídricos em irrigação tradicional e fornecer experiência histórica e inspiração para o desenvolvimento sustentável de irrigação.

As condições climáticas naturais únicas tornaram a irrigação o suporte básico para o desenvolvimento econômico agrícola da China, e um grande número de projetos de irrigação com diversos tipos e características regionais distintas foram construídos ao longo da história, muitos dos quais ainda estão em funcionamento atualmente. O Patrimônio Mundial de Engenharia de Irrigação da China abrange quase todos os tipos de engenharia de irrigação e é o país com os tipos mais ricos de patrimônio de engenharia de irrigação, a distribuição mais ampla e os benefícios de irrigação mais notáveis.

Por milhares de anos, a engenharia de irrigação tem sido a raiz de apoio para o desenvolvimento da civilização agrícola da China e a base para a sobrevivência dos chineses.

A Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem (ICID), criada em 1950, é uma organização profissional internacional que visa ao intercâmbio de ciência e tecnologia de ponta e à promoção da aplicação de irrigação, drenagem e controle de enchentes internacionais. A ICID tem 91 comitês nacionais e regionais como membros, cobrindo mais de 90% da área irrigada do mundo.