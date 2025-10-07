EXAME Agro

Tarifas elevam preço do camarão nos EUA e impactam restaurantes e consumidores

Fornecedores absorveram parte dos custos, mas porções menores e aumento de preços já começam a impactar consumidores

Consumidores devem esperar preços mais altos e redução nas ofertas de camarão ( MesquitaFMS/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06h11.

Os preços do camarão nos Estados Unidos registraram aumento significativo após o presidente Donald Trump impor tarifas sobre importações da Índia, maior fornecedora do país. Desde abril, o preço médio no atacado de meio quilo de camarão branco descascado e limpo subiu 21%, para US$ 6,25, de acordo com informações do Financial Times.

A política tarifária também afeta importações de outros países, como o Equador, cujo produto enfrenta uma tarifa média de 21,9%. Segundo a importadora indiana Avanti Feeds, o preço do camarão “subiu não gradualmente, mas drasticamente”.

Impacto em restaurantes e cardápios

Redes de restaurantes que dependem do camarão para atrair clientes estão ajustando suas ofertas. O Red Lobster, por exemplo, substituiu sua promoção “Camarão Sem Fim” por um novo prato limitado a três porções, reduzindo o preço e os prejuízos da operação.

Executivos de redes como Angry Crab Shack, Olive Garden, Cheesecake Factory e Cracker Barrel afirmaram ao FT que estão avaliando aumentos nos preços do menu, cortes de custos ou substituição de fornecedores para compensar o encarecimento do alimento.

Embora alguns estoques de camarão congelado importado tenham permitido adiar o impacto nos preços, as reservas estão se esgotando, pressionando fornecedores e restaurantes a repassar parte do aumento ao consumidor. Estima-se que 70% a 80% dos custos adicionais das tarifas foram absorvidos por fornecedores de alimentos.

Repercussão para produtores locais

Os pescadores de camarão na Louisiana e Flórida consideram as tarifas uma forma de proteção à indústria local, cujo produto nacional representa apenas cerca de 10% do consumo interno.

Analistas disseram ao jornal britânico que, à medida que supermercados e restaurantes se adaptam ao novo regime comercial, os consumidores devem esperar preços mais altos e redução nas ofertas de camarão.

De acordo com dados da empresa de pesquisa Circana, as porções de camarão servidas em restaurantes caíram 7% nos 12 meses encerrados em agosto, refletindo os ajustes de mercado frente às tarifas.

