Surreal: vaca quebra recorde de valorização da raça Nelore Pintado e supera R$ 15 milhões

A vaca Ibiza FIV Surreal atingiu um novo recorde histórico no mercado de Nelore Pintado. Com apenas quatro anos, o animal superou sua própria marca de valorização da raça ao ter uma cota de 25% arrematada por R$ 3,8 milhões durante o leilão Nelore Pintado Ibiza, realizado no último sábado, 19, em Uberaba (MG). A venda elevou o valor total da matriz para impressionantes R$ 15,2 milhões.

A raça Nelore Pintado tem suas origens na Ásia e é conhecida pela pelagem diferenciada, com manchas pretas ou marrons. Segundo estudos da Embrapa, as vacas dessa raça se destacam pela rusticidade, precocidade e pela qualidade da carne. No Brasil, a raça ganhou força na década de 1980.

A Surreal já era reconhecida como a mais valorizada dentro da raça, mas, com essa venda, atingiu um novo patamar de preço. Em setembro do ano passado, uma cota de 33% foi vendida por R$ 3,15 milhões, elevando seu valor total para R$ 9,45 milhões. Até então, o recorde era da matriz Idolatria FIV V3, que foi avaliada em R$ 9,09 milhões.

A genética da vaca

Um dos maiores atrativos da "Surreal" é sua genética de alta qualidade. A vaca tem filhos que se destacaram no mercado, após conquistas em diversas exposições de renome, como a Expozebu, Fenamilho e Expo Rio Verde, nos anos de 2023 e 2024. Um desses filhos é Betina FIV Syagri, com um valor de mercado estimado em R$ 5,4 milhões.

"Com sua genética impressionante e um potencial extraordinário, Ibiza se destacou como um dos maiores destaques do evento, refletindo a força e a qualidade da raça Nelore Pintado no mercado. Este recorde é um reflexo da confiança dos criadores na raça e no futuro da pecuária nacional", afirmou a Nelore Ibiza, organizadora do leilão, em nota.

Ibiza FIV Surreal é de propriedade das empresas Nelore Ibiza, Grupo GAP, Nelore Pintado OT, Grupo Everest, Agropecuária das Américas S/A, Nelore Syagri e Nelore Pintado Haras L.A.