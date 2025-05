Produção brasileira de grãos na safra 2024/25 deve alcançar 332,9 milhões de toneladas, diz Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou de 330 milhões de toneladas para 332,9 milhões de toneladas a estimativa da produção brasileira de grãos na safra 2024/25. O aumento foi divulgado no levantamento desta quinta-feira, 15.

Se confirmada, essa será a maior marca já registrada na série histórica da Conab, um aumento de 35,4 milhões de toneladas ou 12% em relação ao ciclo 2023/24. Segundo o órgão, o aumento ocorre em função do aumento da área de plantio e um clima favorável, que deve contribuir para a produtividade das lavouras.

A Conab projeta que a área cultivada cresça 2,2% entre as temporadas, para 81,7 milhões de hectares — a produtividade média das lavouras deve aumentar 9,5%, para 4.074 quilos por hectare.

A soja deve atingir 168,3 milhões de toneladas, um recorde para o grão brasileiro.

Segundo a Conab, a colheita da oleaginosa no Brasil está em 98,5% da área semeada, sendo que nos estados do Centro-Oeste, Sudeste, e no Paraná e Tocantins os trabalhos já foram concluídos.

Para o milho, a produção total, considerando os três ciclos da cultura, está estimada em 126,9 milhões de toneladas em 2024/25, um aumento de 9,9% em relação ao ciclo anterior.

A Conab manteve a estimativa de produção de arroz em 12,1 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 14,8% em relação ao ciclo anterior.

O resultado positivo é fruto da ampliação da área semeada, que chegou a 1,7 milhão de hectares, combinada com um crescimento de 7,4% na produtividade média das lavouras, que alcançou 7.071 quilos por hectare.

No caso do feijão, a Conab reduziu em 2,5% a estimativa de produção, que deve totalizar 3,2 milhões de toneladas nas três safras da leguminosa, garantindo o abastecimento interno.

A primeira safra está prevista em 1,06 milhão de toneladas, com alta de 0,4%; a segunda, em 1,4 milhão, queda de 5,1%; e a terceira, em 766,2 mil toneladas, recuo de 1,6%.