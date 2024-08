Setor de citrus em SP representa 78% das vagas de trabalho criadas na safra 2023/34

O estado de São Paulo foi responsável por gerar 45,112 mil vagas de trabalho na safra 2023/24 de citrus, um crescimento de 10% ante o ciclo anterior, mostra levantamento da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR).

“A citricultura é um importante setor gerador de empregos [...], o que gera renda e desenvolvimento para o interior de São Paulo”, explica o diretor-execitvo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

A citricultura nacional encerrou a safra 2023/24 com um crescimento de 2,2% na geração de empregos e 57,3 mil novas vagas – 78% desses postos foram localizados no estado de São Paulo.

Em 2023, São Paulo produziu 10,6 milhões de toneladas de laranja e 1,2 milhão de toneladas de limão, segundo dados levantados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA - APTA), órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) – o estado é o maior produtor global de laranja.

São Paulo, inclusive, lidera o cultivo de frutas no país. No ano passado, a fruticultura paulista foi de 14,5 milhões de toneladas. Além disso, neste ano, o preço pago ao produtor este subiu significativamente em relação a 2023. A caixa de 40,8kg estava com preço médio ao produtor de R$ 44,03 em julho de 2023. Neste ano, o preço está em 85,03, ou seja, quase o dobro, mostram dados da IEA - APTA.

"O combate ao greening no Estado de São Paulo tem exigido muito de nossos técnicos, das cooperativas, e associações do setor, mas, principalmente, tem exigido dos produtores de nosso Estado. Esses dados chegam na hora certa, para que possamos ver que realmente estamos fazendo a diferença trabalhando juntos", disse à EXAME o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

O que é o greening

O greening, uma doença que afeta todas as plantas cítricas, é causado pela bactéria Candidatus Liberibacter spp. e é transmitido pelo psilídeo, um inseto conhecido como Diaphorina citri. Uma vez que uma planta é contaminada, não há cura disponível, e a planta continua a servir como fonte de infecção para outras – o greening é a doença que mais ameaça a citricultura no mundo.

A doença, inclusive, ameaça a produção de laranja no estado. Dessa forma, a gestão paulista tem intensificado ações para sensibilizar os produtores sobre a importância do combate ao greening.

Em outubro de 2023, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura estabeleceu um canal direto para que os produtores possam denunciar pomares abandonados ou mal manejados.

A iniciativa tem como objetivo principal conter a propagação da doença e proteger a produção agrícola paulista. De acordo com o mais recente levantamento do IEA-APTA, a produção de laranja de São Paulo figurou entre os cinco principais produtos do agronegócio paulista na balança comercial – a laranja representou 8,2% do total das exportações do estado, com US$ 1,15 bilhão.

Os embarques de suco de laranja (FCOJ equivalente a 66 Brix) encerraram a safra 2023/2024 com a maior receita da série histórica, com US$ 2,5 bilhões – o valor representa um aumento de 21,29% em relação à temporada 2022/23, segundo dados fornecidos Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e compilados pela CitrusBR.

Por outro lado, o volume de suco exportado caiu para 961.270 toneladas, uma redução de 9,33% em comparação com a safra anterior.