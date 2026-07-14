Conab aumenta estimativa da produção de grãos do Brasil em 2025/26

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou, pela décima vez consecutiva, a estimativa para a produção brasileira de grãos e fibras na safra 2025/26. O volume agora é projetado em 360,1 milhões de toneladas, alta de 0,4% em relação ao levantamento anterior e de 2,2% na comparação com a temporada passada.

Segundo o 10º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta terça-feira, 14, o avanço é sustentado pela expansão da área cultivada, estimada em 83,5 milhões de hectares, enquanto a produtividade média nacional deve permanecer praticamente estável, em 4.311 quilos por hectare.

A soja, principal commodity brasileira, foi estimada em 180,6 milhões de toneladas, um crescimento de 5,3% em relação ao ciclo anterior e novo recorde para a cultura.

Segundo a Conab, o resultado reflete o aumento de 2,7% na área plantada, aliado às boas condições climáticas e ao uso de tecnologias que elevaram o desempenho das lavouras.

A produção total de milho deve atingir 141,7 milhões de toneladas, avanço de 0,4% sobre a safra passada. A primeira safra está praticamente concluída, com produção estimada em 29,6 milhões de toneladas.

Já a segunda safra, responsável pela maior parte da oferta nacional, deve alcançar 109,4 milhões de toneladas. A colheita atingiu 38,9% da área cultivada, ritmo abaixo da média dos últimos cinco anos.

Segundo a Conab, Mato Grosso registrou condições climáticas favoráveis durante o ciclo, enquanto Goiás, Minas Gerais e Piauí sofreram impactos de veranicos entre abril e maio, reduzindo o potencial produtivo.

A terceira safra deve somar 2,7 milhões de toneladas, embora a baixa ocorrência de chuvas em estados como Sergipe e Alagoas tenha afetado parte das lavouras.

Arroz e feijão

A produção de arroz foi estimada em 11,1 milhões de toneladas, queda de 13,1% em relação ao ciclo anterior, reflexo da redução da área plantada.

No caso do feijão, a Conab projeta uma produção total de 3 milhões de toneladas, recuo de 1,4% na comparação anual. Apesar da redução, a estatal avalia que a oferta continua suficiente para atender ao consumo doméstico.

Algodão e trigo

A produção de algodão em pluma foi estimada em 4,06 milhões de toneladas. Segundo a Conab, o ganho de 2,8% na produtividade compensou parcialmente a redução de 3,2% da área cultivada, que ficou próxima de 2 milhões de hectares.

Já o trigo deve registrar a maior retração entre as principais culturas de inverno. A expectativa é de uma colheita de 6 milhões de toneladas, queda de 23,5% em relação à safra anterior.

De acordo com a estatal, a redução é explicada tanto pela diminuição da área destinada ao cereal quanto pela expectativa de menor produtividade das lavouras.