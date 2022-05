Protecionismo alimentar em alta no mundo arrisca piorar inflação

Por Dexter Low

O protecionismo alimentar aumenta no mundo em desenvolvimento à medida que os governos tentam resguardar seus suprimentos locais, e os efeitos ameaçam se espalhar para as economias mais ricas.

Países restringem as exportações para lidar com preços altos que foram exacerbados pela guerra na Ucrânia. A Malásia acaba de anunciar a proibição de exportações de frango, causando consternação em Singapura, que obtém um terço de seus suprimentos de lá. A Índia decidiu conter embarques de trigo e açúcar, a Indonésia limitou as vendas de óleo de palma e algumas outras nações emitiram cotas para grãos.

Os países mais pobres são mais vulneráveis ao aumento dos preços dos alimentos e à escassez, mas as economias mais ricas não estão imunes. Quase 10 milhões de britânicos cortaram suas compras de alimentos em abril em meio a uma crise de custo de vida. Restaurantes dos EUA diminuem o tamanho de suas porções, enquanto a França prometeu emitir vales-alimentação para algumas famílias.

“Famílias de baixa renda no Reino Unido e nos EUA estão com dificuldades para se alimentar”, disse Sonia Akter, professora assistente especializada em agricultura na Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Singapura. O aumento dos preços “afetará desproporcionalmente as pessoas pobres que gastam grande parte de sua renda em alimentos”, disse ela.

Um indicador dos preços mundiais de alimentos da ONU saltou mais de 70% desde meados de 2020 e está perto de um recorde depois que a invasão da Ucrânia sufocou as exportações de safras e abalou as cadeias de suprimentos. Mais protecionismo alimentar pode aumentar ainda mais os custos, prejudicando ainda mais o poder de compra do consumidor e criando dores de cabeça para bancos centrais que tentam conter a inflação e manter o crescimento ao mesmo tempo.

Há riscos de mais protecionismo alimentar na Ásia, disse Sonal Varma, economista-chefe para a Índia e Ásia da Nomura. Isso pode exacerbar as pressões de preços globalmente, disse ela.

Em um exemplo recente de medidas protecionistas na região, a Índia limitará as exportações de açúcar como medida de precaução antes do início da próxima safra em outubro, informou a Bloomberg News na terça-feira.

Cerca de 30 países tomaram medidas para restringir as exportações de alimentos desde o início da guerra na Ucrânia, com o protecionismo agrícola no nível mais alto desde a crise dos preços dos alimentos em 2007 e 2008, disse Sabrin Chowdhury, chefe de commodities da Fitch Solutions.

“O protecionismo definitivamente continuará em 2022 e aumentará nos próximos meses, exacerbando os riscos de segurança alimentar para os mais vulneráveis do mundo”, disse ela.

