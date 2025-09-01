Operação Café Real: Mapa apreende 2,4 toneladas de café impróprio para consumo no RJ

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), apreendeu mais de 2,4 toneladas de café impróprio para consumo em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A Operação Café Real, realizada entre os dias 27 e 29 de agosto foi coordenada pelo Mapa, em parceria com o Procon-RJ, a Sedcon-RJ (Secretaria de Defesa do Consumidor) e a Polícia Militar.

Medidas tomadas na operação

Durante a operação, quatro fábricas de café torrado e moído foram fiscalizadas, e os agentes encontraram grãos mofados, ardidos e impurezas acima do permitido por lei. Entre elas estavam cascas e paus, que comprometem a qualidade do produto, disse nota do Mapa.

No total, 1.070 kg de café foram destruídos imediatamente, enquanto outros 1.350 kg foram apreendidos para análise e destinação adequada.[/grifar] Também foram descartados rótulos irregulares de diferentes marcas.

As empresas terão 90 dias para corrigir falhas estruturais, reforçar a higiene e implementar sistemas de rastreabilidade das matérias-primas. O objetivo é garantir maior segurança na produção e transparência para o consumidor.

Segundo Celso Franchini, chefe do Serviço de Combate a Fraudes do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, a união dos órgãos envolvidos fortalece a fiscalização e garante a competitividade do setor cafeeiro.

Riscos para o consumidor

O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, alertou que o consumo de café impróprio pode causar distúrbios gastrointestinais e prejuízos financeiros. Ele destacou que o trabalho conjunto busca combater práticas abusivas e assegurar a qualidade do produto no mercado.

A operação reforça a importância da fiscalização contínua para combater adulterações, proteger a saúde do consumidor e preservar a integridade de um dos itens mais consumidos no Brasil

Para evitar fraudes, o Procon-RJ orienta os consumidores a verificarem a certificação do café, como o selo da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o uso de aplicativos confiáveis ​​para confirmar as restrições do produto e desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado.

Além disso, é importante ler atentamente os rótulos, pois termos como “bebida à base de café” indicam que o produto pode não ser puro.