Em meio ao tarifaço, governo abre mercado de carne nas Filipinas

O Brasil e as Filipinas concluíram negociações sobre requisitos sanitários e para exportação de carne bovina com osso e miúdos, mesmo diante de tarifas, de acordo com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgadas nesta quinta-feira, 14.

O acordo permite o envio desses produtos para um país com mais de 118 milhões de habitantes e consumo crescente de proteína animal, consolidando as Filipinas como um mercado estratégico para o agronegócio nacional.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para as Filipinas, incluindo carnes, cereais, farinhas e itens do complexo sucroalcooleiro.

Crescimento do agronegócio

Com essa negociação, o agronegócio brasileiro alcançou 400 mercados internacionais desde o início de 2023, sendo 100 apenas neste ano. O resultado veio do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsáveis por homologar o acesso e regular as condições comerciais, incluindo tarifas e exigências sanitárias.

As tarifas aplicáveis aos produtos variam conforme o tipo de corte e miúdo exportado. O reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação contribuiu para garantir a competitividade das exportações no mercado filipino, além de reforçar a presença do país no comércio internacional de proteínas animais.