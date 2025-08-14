EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Em meio ao tarifaço, governo abre mercado de carne nas Filipinas

Acordo fortalece relações comerciais e amplia oportunidades para o setor agropecuário brasileiro

Brasil abre mercado de carne bovina para as Filipinas com tarifaço (Paulo Whitaker/Reuters)

Brasil abre mercado de carne bovina para as Filipinas com tarifaço (Paulo Whitaker/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18h38.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 19h14.

O Brasil e as Filipinas concluíram negociações sobre requisitos sanitários e para exportação de carne bovina com osso e miúdos, mesmo diante de tarifas, de acordo com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgadas nesta quinta-feira, 14.

O acordo permite o envio desses produtos para um país com mais de 118 milhões de habitantes e consumo crescente de proteína animal, consolidando as Filipinas como um mercado estratégico para o agronegócio nacional.

Em 2024, o Brasil exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para as Filipinas, incluindo carnes, cereais, farinhas e itens do complexo sucroalcooleiro.

Crescimento do agronegócio

Com essa negociação, o agronegócio brasileiro alcançou 400 mercados internacionais desde o início de 2023, sendo 100 apenas neste ano. O resultado veio do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), responsáveis por homologar o acesso e regular as condições comerciais, incluindo tarifas e exigências sanitárias.

As tarifas aplicáveis aos produtos variam conforme o tipo de corte e miúdo exportado. O reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação contribuiu para garantir a competitividade das exportações no mercado filipino, além de reforçar a presença do país no comércio internacional de proteínas animais.

Acompanhe tudo sobre:Carne bovinaTarifasMinistério da Agricultura e PecuáriaMinistério das Relações Exteriores

Mais de EXAME Agro

Cachaça brasileira vai perder R$ 2,7 milhões com tarifaço; pequeno produtor é o mais atingido

Novo pistache? Investidores veem avelã como a ‘bola da vez’

Com safra recorde, Brasil deve produzir 345,2 milhões de toneladas de grãos em 2024/25, diz Conab

Exportações de carne bovina do Brasil batem recorde em julho e avançam 17% antes do tarifaço

Mais na Exame

Economia

Lula diz que Brasil vai procurar outros mercados e não 'ficar chorando' por tarifaço dos EUA

Mercados

Yudqs (YDUQ3) tem queda de 46% no lucro, para R$ 30,6 milhões

Negócios

Ela não tinha creche para filho e agora capta US$ 10 milhões com solução para pais sem tempo

ESG

Brasil e ONU avançam com Balanço Ético Global em busca da transição justa na COP30