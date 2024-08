O reality show da Massey Ferguson que quer encontrar o melhor mecânico do Brasil

A Massey Ferguson, marca de máquinas agrícolas que produz tratores, colheitadeiras e pulverizadores e pertencente ao grupo AGCO, lança em outubro a segunda temporada do Master Mechanic, um reality show que quer encontrar o melhor mecânico agrícola do Brasil.

O objetivo do programa é destacar as habilidades técnicas desses profissionais e contar as histórias e desafios diários dos mecânicos agrícolas essenciais para o funcionamento do agronegócio brasileiro.

Nesta temporada, seis mecânicos das concessionárias da Massey Ferguson, vindo do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, competirão pelo título de melhor mecânico do Brasil.

Selecionados e divididos em duplas por sorteio, eles serão apresentados em três episódios que serão exibidos nos dias 10, 17 e 24 de outubro no canal do YouTube da marca.

"A adequação do conjunto trator e implemento é crucial para garantir que os equipamentos trabalhem em harmonia, entregando a produtividade esperada pelo agricultor. A capacidade dos mecânicos em ajustar e calibrar sistemas automatizados será fundamental”, afirma Bruno Pianca, gerente de serviços da Massey Ferguson.

Na segunda edição, o programa traz um novo desafio com a solução de plantio de alta tecnologia formada pelo trator MF 8S e pela plantadeira Momentum – máquinário que compõe o portifólio da Massey Ferguson.

"O setor está atraindo cada vez mais jovens talentos que se destacam pela facilidade em lidar com tecnologias avançadas e pela rápida capacidade de aprendizado”, diz o gerente.

De acordo com Piança, o avanço das tecnologias embarcadas nas máquinas agrícolas tornou indispensável a capacitação dos mecânicos agrícolas – a tecnologia embarcada refere-se a sistemas e componentes eletrônicos integrados diretamente em dispositivos ou produtos, responsáveis por executar tarefas específicas e controlar funções do produto.

Por estarem incorporados dentro do dispositivo, não são visíveis e muitas vezes não podem ser facilmente modificados ou atualizados pelo usuário, por isso o nome embarcado.

O corpo de jurados para a competição inclui José Fernando Schlosser, professor da Universidade Federal de Santa Maria; Cezar Bronzati, membro da equipe de serviços da AGCO; e Sandra Nalli, fundadora da Escola do Mecânico.

A dupla vencedora receberá, além de um troféu exclusivo, R$ 20 mil e uma viagem para Buenos Aires com acompanhante, que inclui uma visita à fábrica da Massey Ferguson em General Rodriguez.

Setor de máquinas agrícolas no Brasil

Em 2023, as vendas de máquinas agrícolas no Brasil caíram 13,2% em 2023 em comparação com o ano anterior. No total, a indústria entregou 60.981 mil unidades de maquinários, incluindo tratores e colheitadeiras, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Para este ano, a entidade prevê uma retração nas vendas de máquinas agrícolas. A expectativa é de uma queda de 11%, totalizando 54.300 mil unidades – a previsão abrange tratores, colheitadeiras e equipamentos rodoviários, que também atendem ao setor do agronegócio.