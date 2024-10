O "novo" preço do boi gordo: Datagro e B3 anunciam indicador para pecuaristas

A Datagro, uma das maiores consultorias agrícolas do país, possui, desde 2019, uma plataforma que monitora os preços do boi gordo em tempo real. Chamado Indicador do Boi, ele é calculado com base em informações coletadas de diversas fontes, incluindo negociações diretas entre produtores e frigoríficos, além de dados de mercado e análises regionais.

Foi nesse contexto que, nesta terça-feira, 8, a Bolsa Brasileira (B3) anunciou uma parceria para utilizar o Indicador da consultoria como referência na liquidação de contratos futuros, a partir de fevereiro de 2025.

Desde o final da década de 1980, a B3 utilizava o Indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da USP/Esalq.

No mercado futuro, os contratos são acordados para entrega em uma data posterior, sem troca imediata de produto. No mercado físico, a transação é concluída com a troca imediata do produto por dinheiro.

O Indicador do Boi da Datagro é utilizado por pecuaristas, frigoríficos e produtores rurais para definir estratégias de venda e renegociar contratos. Investidores e traders também utilizam a plataforma como uma ferramenta para prever tendências de mercado e identificar oportunidades de lucro.

O instrumento é alimentado por dados de três mil pecuaristas e 120 frigoríficos, que voluntariamente fornecem informações como o número de animais abatidos, preços negociados, datas de transação e abate, além do prazo de pagamento e origem dos abates. Entre os fornecedores de dados estão grandes frigoríficos como JBS, Minerva, Marfrig e Barramansa.

O aplicativo cruza as informações fornecidas pelos produtores com dados coletados junto aos frigoríficos. “Todos os dados são auditados, com verificações entre o que é informado por pecuaristas e pela indústria”, afirma o head de pecuária da Datagro, João Otávio Figueiredo.

Segundo Figueiredo, apenas 40% do boi abatido no Brasil é "hedgeado" na bolsa, ou seja, essa proporção está protegida contra flutuações de preços. Hedge é uma estratégia de proteção que utiliza instrumentos financeiros, como derivativos, para reduzir o risco de perdas potenciais.

Os dados coletados pelo indicador devem, obrigatoriamente, incluir o número de animais do lote, preços da arroba negociada, data do negócio e do abate, prazo de pagamento, estados de origem e destino dos abates — todos os atributos envolvidos na negociação.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Indicador do Boi

A novidade, de acordo com o head de pecuária, é que o indicador foi automatizado por meio de um software novo que agora possibilita a integração entre diferentes sistemas.

O indicador reflete o preço médio ponderado do boi gordo, além das variações decorrentes de fatores sazonais, demanda interna, exportações e condições climáticas que afetam a pastagem.

Atualmente, o indicador recebe mais de um milhão de cabeças de animais reportados mensalmente em nível nacional, representando mais de 60% do rebanho bovinos no Brasil, em 14 estados.

No estado de São Paulo, a representatividade é semelhante, com uma amostra superior a 60% do abate no estado. Ainda que São Paulo ocupe o segundo lugar em nível de abate e processamento, os contratos futuros continuarão utilizando a praça paulista como referência, assim como era feito com o Cepea.