Churrasco mais caro: preços da carne bovina devem aumentar até o final do ano

Os preços da carne bovina devem continuar altos até o final do ano, afirmou à EXAME Fernando Iglesisas, coordenador de Pecuária e Setor Carnes de SAFRAS & Mercado. Em setembro, os preços subiram 2,97%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o órgão, o clima seco, a falta de chuvas e a ocorrência de queimadas em diversas regiões do Brasil têm elevado os preços da proteína.

“O atacado já apresenta altas consistentes, embora isso ainda não tenha impactado de forma significativa o varejo. No entanto, essa pressão nos preços deve se refletir em breve, afetando os padrões de consumo da população brasileira", disse Iglesias.

Entre os cortes, o contra-filé registrou a maior elevação no mês passado, com uma alta de 3,79%. Na sequência, a carne de porco, o patinho e a costela também apresentaram aumentos de cerca de 3%.

Em janeiro deste ano, a arroba do Boi Gordo estava em R$ 249,65, enquanto no mês passado encerrou em R$ 255,45, uma alta de 2,32%, de acordo com o indicador do Cepea.

“Ao iniciarmos outubro, observamos uma tendência bastante agressiva. Notamos altas explosivas nos preços da arroba do boi gordo em diversas regiões do país, de norte a sul, o que também está refletindo nos preços da carne", afirmou o analista.

A tendência de alta pode gerar um impacto significativo nos hábitos de consumo, à medida que os consumidores buscam alternativas mais acessíveis para a proteína bovina, como a carne de frango e de porco, que também devem subir por causa desse aumento da demanda, estima Iglesias.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Preços da carne em 2025

O Cepea divulgou nesta quinta-feira, 10, que as exportações brasileiras de carne bovina in natura seguem aquecidas, contribuindo para manter o movimento de alta dos preços no mercado interno.

De janeiro a setembro, o volume total embarcado pelo Brasil cresceu 30% em relação ao mesmo período de 2023, conforme apontam dados da Secex, analisados pelo Cepea.

Além disso, a baixa oferta no mercado doméstico tem impulsionado as cotações, tanto em São Paulo quanto nas demais regiões pesquisadas pelo Cepea.

O tempo seco e a falta de pasto vêm interferindo no ganho de peso dos animais, que não atingem o volume necessário para o abate.

"Com a virada de ciclo do boi gordo, espera-se um menor abate de bovinos, o que resultará em uma disponibilidade reduzida de carne bovina no mercado brasileiro. Isso deverá levar a um cenário mais firme, com maior propensão a reajustes de preços”, acredita o analista da Safras & Mercado.

Os bois de cocho, criados em comedouros que mantêm a ração seca e limpa, que estão começando a sair neste segundo semestre, na maioria dos casos estão reservados nas escalas de frigoríficos para serem abatidos, segundo o Cepea.