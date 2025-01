Ministros planejam apresentar a Lula plano para reduzir preço dos alimentos

Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Carlos Fávaro (Agricultura) vão apresentar na sexta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um plano de iniciativas para reduzir o preço dos alimentos.

As medidas foram discutidas nesta quinta-feira em uma reunião no Planalto, que teve a presença também do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Na saída, Teixeira revelou a intenção de levar o plano a Lula, sem dar detalhes. O ministro também reafirmou que a hipótese de alterar a data de validade de alimentos está descartada.

A cobrança por medidas para mitigar a inflação dos alimentos foi feita por Lula em reunião ministerial na segunda-feira. A inflação elevada é tida por integrantes do governo como um dos fatores mais importantes para a queda de popularidade da gestão de Lula.

Na quarta-feira pela manhã, Rui Costa afirmou que o Executivo estuda um “conjunto de intervenções” para baixar os preços. O ministro citou a intenção de adotar medidas apresentadas pelo setor varejista no ano passado ao governo “ainda no primeiro bimestre”.

Entre os pleitos estão o uso de contas da Caixa para pagamentos de benefícios a trabalhadores e incentivos fiscais à doação de alimentos.

À noite, após a repercussão das declarações, o ministro voltou atrás e disse que não há intenção de fazer intervenção nos preços:

"Para não ter ruído de comunicação e para ninguém ficar derivando para outras imaginações, vamos substituir a palavra intervenções por medidas. O que o presidente Lula está orientando, coordenando, é que nós possamos reunir com a sociedade, com os ministros, e colher as sugestões daquelas iniciativas que podem contribuir para maior oferta de alimentos", afirmou, em entrevista à CNN Brasil.