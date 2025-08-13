EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Minerva diz que impacto do tarifaço será neutro — e estratégia é remanejar exportações para os EUA

Segundo Edison Ticle, CFO da companhia, a Minerva tem a capacidade de redirecionar seus volumes exportados do Brasil para os EUA por meio de outros países

Agroforum: De acordo com CFO, 50% da receita da Minerva provém da exportação, com a companhia atendendo mais de 100 países. (BTG PACTUAL/Divulgação)

Agroforum: De acordo com CFO, 50% da receita da Minerva provém da exportação, com a companhia atendendo mais de 100 países. (BTG PACTUAL/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11h18.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 11h22.

O impacto da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre a Minerva deve ser neutro. Segundo Edison Ticle, CFO da companhia, a Minerva tem a capacidade de redirecionar seus volumes exportados do Brasil para os EUA por meio de outros países, como Argentina, Paraguai e Uruguai.

"No caso da Argentina, temos uma relação muito próxima e positiva. Na margem, pode ser que até melhore em função das nossas boas relações comerciais com eles", afirmou o executivo durante o AgroForum do BTG Pactual, mesmo grupo controlador da EXAME.

De acordo com Ticle, 50% da receita da Minerva provém da exportação, com a companhia atendendo mais de 100 países. A estratégia da Minerva, portanto, é redirecionar as exportações de carne desses mercados para os Estados Unidos.

"Temos uma grande capacidade operacional e flexibilidade, o que nos permite alocar os volumes do Brasil, que estavam destinados aos Estados Unidos, para outros mercados, como China, Chile, Oriente Médio e Europa", disse ele.

Estratégia da Minerva

Em uma call com acionistas na semana passada, Ticle comentou que a estratégia adotada a partir do segundo trimestre deste ano foi mais vantajosa do que o esperado, permitindo que a empresa vendesse produtos a preços mais altos devido à nova tarifa de 50%.

“Estávamos observando aumentos nos preços da carne, mas com toda a confusão das tarifas, nossa decisão acabou se mostrando ainda mais acertada”, afirmou o executivo.

No primeiro semestre, a Minerva alocou R$ 1,7 bilhão em estoques nos EUA, aumentando o volume disponível de 34 dias de operação para cerca de 46 dias. De acordo com Ticle, a intenção da empresa é vender esses estoques ao longo dos próximos dois trimestres.

O lucro líquido da Minerva alcançou R$ 458,3 milhões no segundo trimestre, salto de 380% em relação aos R$ 95,4 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

O desempenho operacional, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), aumentou 75% na comparação anual, somando R$ 1,3 bilhão.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualAgronegócioAgricultura

Mais de EXAME Agro

Exportações de café caem 28% em julho, mas preços altos garantem receita recorde

Setor de suco de laranja pode enfrentar prejuízo de R$ 1,54 bilhão com tarifaço de Trump

Na esteira do E30, São Martinho anuncia investimentos de R$ 1,1 bilhão para expandir etanol de milho

Quadruplicar venda de soja dos EUA para China é praticamente inviável, dizem analistas

Mais na Exame

Carreira

Cínico, robô, ouvinte ou nerd? Escolha qual personalidade do ChatGPT você quer que te responda

Future of Money

Ethereum vai bater recorde e saltar para US$ 7,5 mil até o fim do ano, diz Standard Chartered

Mercados

Após disparar na véspera de olho na inflação mais baixa, Ibovespa abre em queda

Inteligência Artificial

Interesse da China em dividir globalmente avanços em IA preocupa EUA