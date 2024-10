Com governadores e grandes nomes, 5ª edição AgroForum do BTG Pactual discute oportunidades no setor

Logística, combustível sustentável de aviação (SAF), etanol e comércio exterior serão os principais temas abordados na 5ª edição do AgroForum, evento on-line e gratuito promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) no dia 4 de novembro, a partir das 8h45.

Totalmente on-line e gratuito (inscreva-se aqui), o objetivo do AgroForum é discutir as oportunidades e desafios nos diversos segmentos do setor, como agricultura, pecuária, agroindústria e provedores de serviços.

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, fará a abertura. Em seguida, serão abordados temas como Logística no Agro e o Papel do SAF e do etanol na transformação energética. O encerramento ficará a cargo de André Esteves, chairman do BTG Pactual.

Além dos executivos do BTG Pactual, estarão presentes grandes nomes do mercado e do cenário político, como o Presidente da República do Paraguai, Santiago Peña, e os governadores Eduardo Riedel (MS) e Rafael Fonteles (PI).

O evento também contará com a participação de empresários como Ricardo Mussa, CEO da Cosan; Rafael Abud, CEO da FS Fueling Sustainability; Wesley Batista, conselheiro e acionista da JBS; Renato Junqueira, vice-presidente da Adecoagro, entre outros.

AgroForum

A 5ª edição do AgroForum reúne os nomes mais relevantes do mercado e representantes governamentais em uma agenda que irá explorar o potencial do setor e acelerar as transformações no agronegócio.

Para participar da 5ª edição do AgroForum, basta fazer a inscrição gratuita no site. Uma oportunidade única de absorver conteúdo exclusivo e ficar por dentro das oportunidades, insights e ideias que irão promover a transformação no agro e fortalecer os negócios.