Guerra comercial amarga: café pode subir até R$ 1,40 por xícara nos EUA com tarifas contra Brasil

O café é a bebida mais consumida nos Estados Unidos, superando até mesmo a água engarrafada. Segundo uma reportagem da CNN, dois em cada três adultos norte-americanos tomam café, com uma média de três xícaras por dia por pessoa. No entanto, esse hábito pode ficar mais caro para os consumidores diante das novas tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump sobre o Brasil.

Em meio a um impasse comercial, Trump revelou que deve impor tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) leve adiante as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A nova taxa deve começar a valer a partir de 1º de agosto.

Maior exportador de café para os EUA, o Brasil é responsável por cerca de 30% das importações do país e embarcou mais de 450 mil toneladas do grão em 2024.

Impacto direto no bolso do consumidor

Com mais de 99% do café consumido nos EUA vindo de fora, qualquer mudança nos custos de importação afeta diretamente os preços internos. Em junho, o preço médio da libra de café torrado e moído nas cidades americanas chegou a US$ 8,13 — quase o dobro do valor registrado cinco anos atrás.

Além das tarifas, fatores como mudanças climáticas, conflitos internacionais e aumento da demanda também pressionam os preços. No entanto, a reportagem destaca que a escalada tarifária pode ser o gatilho de uma nova alta nos próximos meses. Especialistas estimam que o custo por xícara pode subir até US$ 0,25 (cerca e R$ 1,40) caso as medidas entrem em vigor.

Mercado bilionário e em crescimento

O mercado americano de café movimenta mais de US$ 300 milhões por dia, enquanto a tendência é de alta: as projeções apontam que o setor pode crescer 66% até 2034, passando de US$ 90,9 bilhões para US$ 150,8 bilhões ao ano.

Enquanto isso, os dados apurados mostraram que a maior parte do consumo do café (82%), ocorre em casa, mas 38% dos consumidores também compram café para viagem - o que pode ampliar o impacto para cafeterias e pequenas empresas.