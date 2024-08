Governo precisa amadurecer diálogo com o agro brasileiro, diz presidente da Abag

A falta de diálogo do Executivo Federal com o agronegócio brasileiro acarreta em medidas que geram ruídos nas políticas públicas para o setor, segundo o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Caio Carvalho.

Para Carvalho, as relações do setor com os governos estaduais e com o Legislativo, incluindo a Câmara dos Deputados e o Senado, estão bem articuladas. No entanto, ele destacou que o diálogo com o Executivo não tem avançado da mesma forma.

"A maior dificuldade tem sido com o Executivo Federal. Espero que o governo amadureça e trabalhe para melhorar esses canais de comunicação, reconhecendo que a colaboração mútua pode levar a resultados significativos e irreversíveis", destacou Carvalho em entrevista concedida à EXAME durante o 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio.

Um dos exemplos usados pelo presidente da Abag para ilustrar a falta de diálogo com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi a medida provisória anunciada na semana passada para apoiar os agricultores do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes de abril e maio.

Segundo Carvalho, a MP precisa ser aperfeiçoada para que possa ser aplicada ao setor produtivo gaúcho de forma eficaz. Na semana passada, entidades como a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) criticaram a MP, com a alegação de que o pacote anunciado pelo governo Lula era "excessivamente burocrático".

"Se considerarmos como foi elaborado o Plano Real, com uma equipe multidisciplinar e qualificada, por que não adotamos uma abordagem semelhante para discutir questões como as do Rio Grande do Sul ou questões ambientais? É fundamental que o diálogo seja mais claro e eficaz", diz Carvalho.

Carvalho assumiu a presidência da entidade pela primeira vez em 2012, cumprindo dois mandatos até 2018. Recentemente, foi reeleito para um novo mandato, que se estenderá pelo biênio 2024/2025.

1 /16 Plantação de soja em mato grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Agronegócio brasileiro no cenário global

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em apenas sete meses de 2024, o Brasil atingiu um recorde anual de aberturas de mercado para produtos agrícolas no comércio internacional, com 82 novas expansões em 34 países desde o início do ano.

Para Carvalho, a demanda pelos produtos do agronegócio brasileiro deve continuar forte, mesmo com a persistência de juros elevados tanto no Brasil, pelo Banco Central (BC), quanto nos Estados Unidos, pelo Federal Reserve (Fed).

"Mesmo com uma pequena desaceleração, o Brasil continua robusto. Acredito que nossa missão é manter esse desempenho e ajustar as medidas unilaterais que surgem, como algumas mudanças na União Europeia, que estão começando a ser revistas. Mesmo com a desaceleração econômica nos Estados Unidos e na China, continuo acreditando fortemente que o Brasil seguirá prosperando", disse o presidente da Abag.