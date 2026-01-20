O divisor de águas de US$ 960 milhões para a JBS, segundo o Santander

Os analistas do Santander estão otimistas com as ações da JBS, gigante do setor de proteínas. A principal aposta do banco está na possível inclusão da companhia nos índices Russell 1000 e 3000, o que poderia impulsionar a liquidez das ações no mercado americano.

Na análise do banco, a entrada da JBS nesses índices pode atrair um fluxo estimado de até US$ 960 milhões, considerando aportes de fundos passivos e ativos após a efetivação da inclusão.

Os índices Russell 1000 e Russell 3000 são indicadores amplamente utilizados por investidores institucionais como referência para o desempenho das ações nos Estados Unidos. Ambos são administrados pela FTSE Russell, divisão da London Stock Exchange Group (LSEG).

“A entrada no Russell pode ser um divisor de águas para a liquidez da ação nos Estados Unidos. Acreditamos que o mercado está subestimando o potencial impacto dessa inclusão”, afirmaram os analistas Guilherme Palhares e Laura Hirata em relatório publicado nesta segunda-feira, 19.

O banco manteve a recomendação de compra para os papéis da JBS e destaca que, apesar do cenário desafiador no ciclo pecuário dos Estados Unidos, esse fator já está incorporado aos preços.

A indústria de carne bovina americana atravessa uma fase de contração, com redução do rebanho e queda na oferta de animais em confinamento. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o rebanho bovino está no menor nível em 75 anos. A produção recuou 4% em 2025 e a previsão é de nova queda, superior a 2%, em 2026.

Desde 2019, o número de cabeças de gado de corte caiu para 27,9 milhões — uma retração de 13% — e o inventário total de bovinos está no nível mais baixo desde 1952. Em 2021, havia 92,6 milhões de cabeças; atualmente, são 86,6 milhões.

O Santander estabeleceu preço-alvo de US$ 17 para as ações da JBS ao final de 2026, o que representa um potencial de valorização de 16% em relação à cotação atual.

A aposta do Santander

Segundo a análise do Santander, somente os passive funds (fundos que replicam os índices) poderiam representar um volume de até US$ 200 milhões — o equivalente a 2 a 3 dias de negociação das ações da empresa. Com os ativos, o impacto pode alcançar 11 a 13 dias de negociação.

Mesmo após revisões negativas nos lucros esperados — consequência do ciclo de baixa da pecuária bovina nos EUA —, o relatório mostra que os múltiplos da JBS seguem atraentes. A companhia negocia a um múltiplo EV/EBITDA estimado para 2026 de 5,6x, enquanto o P/L (preço sobre lucro) projetado está em 3,4x.

“Apesar da pressão nos resultados, a JBS está bem posicionada e com valuation atrativo frente aos pares, como Tyson Foods e Pilgrim’s Pride”, afirma o relatório.

O banco alerta, no entanto, para alguns fatores que podem afetar a tese de investimento, como o prolongamento do ciclo negativo do gado nos EUA e Austrália, problemas sanitários que afetem exportações, alta nos preços de grãos como o milho — usados na ração animal — possíveis questões jurídicas e de governança e valorização do real frente ao dólar.

“Mesmo com esses riscos, acreditamos que o mercado subestima os catalisadores de curto e médio prazo”, diz o Santander.